Rapport: Manchester City lorgne Robert Lewandowski du Bayern Munich

Selon un rapport du Daily Mirror, le patron de Manchester City, Pep Guardiola, envisage de déménager pour l’un de ses anciens joueurs : Robert Lewandowski du Bayern Munich.

Les Citizens n’ont pas réussi à pénétrer le marché de l’as de Tottenham Hotspur Harry Kane et pourraient désormais se concentrer sur le Hitman polonais :

City a été lié à un certain nombre de remplaçants potentiels pour le joueur de 33 ans, Harry Kane de Tottenham Hotspur étant leur principale cible.

Aguero a quitté l’Etihad cet été après l’expiration de son contrat et a rejoint Barcelone en transfert gratuit.

Le métro a déclaré que Manchester City avait soumis une offre de 100 millions de livres sterling (117 millions d’euros) pour Kane :

Manchester City a tourné son attention vers l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski après avoir vu une offre de 100 millions de livres sterling pour Harry Kane rejetée par Tottenham.

Bien que le Bayern veuille garder l’attaquant, il a 32 ans et souhaite un accord à long terme qui irait à l’encontre de la politique contractuelle du club. Ils craignent que Lewandowski ne pousse à partir l’été prochain s’il ne signe pas de prolongation, auquel cas il sera disponible à un prix réduit étant donné qu’il ne lui restera qu’un an sur son contrat. City est donc prêt à tester les eaux, même s’il devra probablement débourser environ 70 millions de livres sterling pour l’ancien as de Dortmund.