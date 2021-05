Rapport: Manchester City rejoint Chelsea et Manchester United en tant que prétendants à Robert Lewandowski du Bayern Munich

Selon un rapport d’ESPN, les finalistes de la Ligue des champions Chelsea et Manchester City sont sur le point de faire un pas pour l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski. Les puissances de la Premier League rejoignent Manchester United pour s’intéresser à l’international polonais.

L’agent de Lewandowski, Pini Zahavi, semble susciter l’intérêt pour son client dans le but de pousser les Bavarois à prolonger leur contrat – et la tactique fonctionne à la perfection. Non seulement Zahavi fait sensation, mais il est couvert par de grands points de vente comme ESPN:

Les finalistes de la Ligue des champions, Chelsea et Manchester City, sont devenus des prétendants à recruter Robert Lewandowski du Bayern Munich cet été, ont déclaré des sources à ESPN, l’attaquant indécis sur son avenir. Lewandowski, 32 ans, a un contrat au Bayern jusqu’en 2023 et des sources ont déclaré à ESPN que les clubs intéressés devraient offrir 60 millions d’euros pour entamer des négociations sur un éventuel déménagement.

Alors que de nombreux clubs ne seraient pas en mesure de lancer l’appel d’offres à 60 millions d’euros pour Lewandowski dans ce climat financier, Chelsea et Manchester City sont deux organisations qui n’auraient apparemment aucun problème avec ce chiffre.

De son côté, Lewandowski n’a rien dit de sa volonté de quitter le Bayern Munich.