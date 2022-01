Rapport: Manchester City Target Erling Haaland, Arsenal Chase Dusan Vlahovic

Manchester City vise à signer Erling Haaland cet été pour pourvoir son poste d’attaquant vacant, selon David Ornstein de ..

City est fortement intéressé à attirer Haaland vers l’Etihad, mais fait face à des concurrents européens. Pendant ce temps, Arsenal poursuit Dusan Vlahovic de la Fiorentina cette fenêtre.

Ville poussant pour Erling Haaland

La frénésie vers la prochaine destination d’Erling Haaland est sans fin depuis que le joueur de 21 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs au monde au Borussia Dortmund.

Maintenant, Manchester City semble être le favori pour le signer. Ils sont à la recherche d’un attaquant pour remplacer Sergio Aguero depuis l’été dernier. Leur poursuite de Harry Kane a échoué la dernière fois et il est maintenant rapporté que leur attention principale s’est tournée vers Haaland.

Mino Raiola, son agent, a clairement fait savoir qu’il souhaitait déménager son client dans six mois. Ainsi, . rapporte que le club soutenu par les Émirats arabes unis prévoit de tenir des réunions avec les représentants du joueur dans les « semaines et mois à venir ». On s’attend à ce qu’ils « poussent fort » pour sécuriser l’attaquant.

Le total des buts du Norvégien parle de lui-même : 53 buts en 54 matches de Bundesliga allemande et 23 buts en 19 matches de Ligue des champions. Il a 16 passes décisives et cinq passes décisives pour accompagner ses décomptes dans les deux compétitions.

La force, la vitesse, la finition clinique, l’anticipation, la puissance, la conscience et d’autres traits de Haaland font de lui l’une des finitions les plus meurtrières du football. Peut-être le plus meurtrier. Cela fait de lui une cible pour toute l’élite européenne.

Concurrents et alternatives

Lorsque l’un des meilleurs est disponible, ceux qui ont les ressources financières et convaincantes essaieront toujours d’expliquer pourquoi ils sont la bonne personne. Le concurrent le plus féroce de Manchester City serait le Real Madrid. Cependant, s’ils acquièrent Kylian Mbappe, cela pourrait détourner Haaland.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, est un autre admirateur d’Erling Haaland et il n’a pas rejeté les capacités du club à signer l’attaquant prolifique.

« Nous recouvrons définitivement notre statut », a-t-il déclaré lors du dévoilement de Ferran Torres. « Tout le monde dans le monde devrait se préparer, car nous sommes de retour en tant que grands acteurs du marché. »

Malgré ses affirmations, savoir s’ils sont des joueurs légitimes pour Haaland est une autre affaire. Les sources de l’Athletic rejettent la capacité de Barcelone à faire un pas sérieux pour lui.

Ailleurs, le Paris Saint Germain et le Bayern Munich sont également des concurrents potentiels, bien que City pense qu’ils peuvent présenter une meilleure perspective. Si Mbappe devait changer Paris pour Madrid, on suppose que cela pourrait modifier la situation car le désir du PSG de faire pression pour l’attaquant augmentera.

Enfin, Manchester United s’intéresse à Haaland mais rien n’indique si ce sentiment est réciproque.

Si City était battu, leurs alternatives incluraient Alexander Isak de la Real Sociedad, Dusan Vlahovic de la Fiorentina ou le retour à Kane. Ce dernier s’appuie sur un accord équitable alors que Vlahovic pourrait être hors de cause si Arsenal réussit dans sa poursuite.

Arsenal Chase Vlahovic

Après l’exclusion de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexander Lacazette et Eddie Nketiah probablement en liberté cet été, et Folarin Balogun rejoignant Middlesbrough en prêt, Arsenal est à la recherche d’un attaquant.

Leur attitude agressive les a amenés à mener la course pour Vlahovic. Ils sont bien placés pour faire correspondre les frais de transfert et son salaire. De plus, ils peuvent utiliser le prêt de Lucas Torreira en échange permanent si les Italiens sont d’accord.

Cependant, une pierre d’achoppement est l’intérêt du joueur à déménager aux Émirats. L’Athletic pense que ce n’est pas sa « destination préférée ». Les initiés du football pensent qu’un transfert proposé à la Juventus intéresserait davantage le joueur. En ce moment, rien n’est concret et la situation peut changer.

Sa disponibilité est aidée par la Fiorentina voulant vendre cette fenêtre. Le contrat de Vlahovic expire dans 18 mois et il n’acceptera pas de nouvel accord, et sa valeur est exorbitante. La situation a placé ses représentants dans une position de force où ils peuvent décider s’ils veulent déménager maintenant ou attendre l’été.

Si Arsenal est incapable de terminer sa poursuite, Isak et Dominic Calvert-Lewin d’Everton sont répertoriés comme des alternatives potentielles.

