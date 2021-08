Rapport: Marc Roca doit faire ses preuves dans le Hinrunde s’il veut rester au Bayern Munich

in

Le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca est dans une situation difficile.

Le joueur de 24 ans est actuellement hors de combat en raison d’une blessure, mais aurait besoin d’impressionner ses patrons s’il veut rester avec le club selon le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). Plettenberg est allé jusqu’à dire que Roca n’aurait peut-être que la première moitié de la saison pour prouver son courage.

Pour Roca, cela devrait représenter beaucoup de pression car on ne sait pas exactement combien de temps de jeu il obtiendra même à son retour. Fermement coincé derrière des joueurs comme Joshua Kimmich, Leon Goretzka et potentiellement même Corentin Tolisso et Jamal Musiala, Roca aura du mal à obtenir des minutes.

De plus, si le Bayern Munich devait générer suffisamment d’argent pour payer le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer, l’Autrichien serait un autre joueur qui devance Roca sur le tableau des profondeurs.

Avec les jeunes Michael Cuisance, Torben Rhein et Taylor Booth qui se battent potentiellement pour le temps de jeu de la première équipe, les chances de Roca d’avoir un impact pourraient être limitées.

Analyse BFW

En ce moment, tout ce à quoi je pense, c’est Roca assise dans une pièce sombre écoutant “The Scientist” de Coldplay…

Personne n’a dit que ce serait facile… Personne n’a jamais dit que ce serait si difficile…

Ce n’est pas vraiment une analyse, mais si cette information est vraie, Roca pourrait devenir candidate à une vente de mi-saison.