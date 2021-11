Rapport: Marc Roca du Bayern Munich envisage de déménager au FC Barcelone

Selon un rapport de Diario Gol, le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca se positionne pour un éventuel transfert au FC Barcelone :

Marc Roca a eu un grand nombre d’offres dans le passé, après s’être illustré dans les rangs du Real Club Deportivo Espanyol. En fait, il a été question que le Barça et le Real Madrid le suivaient, mais l’équipe ‘periquito’ a fermé les portes et demandé 40 millions d’euros, sa clause de résiliation. Cependant, un an plus tard, après avoir été relégué de la Liga Santander, ils n’ont eu d’autre choix que de le laisser partir, et il s’est retrouvé au Bayern Munich, à un prix très réduit.

Les plans de Roca sont de retourner dans la Liga Santander, car son pays natal lui manque, et, si possible, il aimerait retourner à Barcelone. Pour cette raison, il n’y a pas hésité et s’est offert au Barça, profitant de la situation actuelle dans l’équipe culé. Malgré son passé à l’Espanyol, cela ne le dérangerait pas de passer chez l’éternel rival, car il pense pouvoir relancer sa carrière. Une option que Joan Laporta étudie.