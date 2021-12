Rapport: Marc Roca du Bayern Munich rejette l’enquête du FC Barcelone

Le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca a passé la plupart de son temps avec le club sur le banc.

Des rapports récents indiquent que tout ce temps à regarder ses coéquipiers exercer leur métier avait poussé Roca à vouloir quitter le club. Maintenant, cependant, Tz rapporte que Roca a non seulement laissé passer une chance de quitter le club, mais a également quitté le Bayern Munich en faveur d’un retour à la maison.

Tz (tel que capturé par @iMiaSanMia) rapporte que Roca a rejeté une demande du FC Barcelone en faveur de rester avec le Bayern Munich. Plus précisément, Tz dit que Roca ne veut pas quitter la Bavière et sa récente bonne performance fait que le club et le joueur se sentent bien à propos de Roca pour aller de l’avant.

Bien que ce soit un signe de progrès pour Roca, à moins que Joshua Kimmich et Leon Goretzka n’envisagent de quitter le Bayern Munich, il est difficile de voir comment le joueur de 25 ans pourra trouver un temps de jeu constant en Allemagne.

De manière réaliste, cependant, le milieu de terrain central du FC Barcelone est rempli de jeunes talents et de vieux vétérans. Il aurait peut-être été difficile pour l’ancien joueur de l’Esnayol de s’améliorer beaucoup en Catalogne.