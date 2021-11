Rapport: Marc Roca pousse à quitter le Bayern Munich en janvier

Selon un rapport de Sky Sport Germany, les ouvertures que le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca poussera à quitter l’Allemagne se font plus fortes.

Bien que l’Espagnol ait dit et fait tout ce qu’il fallait, ce n’est que le dernier rapport d’un grand nombre de ceux qui ont été publiés indiquant que Roca veut changer de décor. La nouvelle a été capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia, et indique que partout où Roca ira, les Bavarois ne devraient pas récupérer les quelque 10 millions d’euros qui ont été dépensés pour lui.

Au mieux, selon Sky, le Bayern Munich pourrait envisager de ramener aussi peu que 5 à 6 millions d’euros en échange du milieu de terrain défensif. Pour cette raison, un prêt est également une possibilité.

Séville, le Real Betis et le FC Barcelone ont tous été au moins vaguement liés à Roca au cours des dernières semaines. Après avoir très peu joué au cours de la dernière saison et demie, Roca doit reconstruire sa valeur et remettre sa carrière sur la bonne voie.