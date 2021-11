Rapport: Marco Neppe est le dernier membre du Bayern Munich abattu par COVID-19

Selon un rapport de Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le directeur technique du Bayern Munich, Marco Neppe, était la personne qui a été testée positive pour COVID-19, ce qui a provoqué la dernière situation de quarantaine.

Après le test positif de Neppe, un autre bilan tragique a été infligé à une équipe cherchant à gagner en régularité. Avec Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting et Michael Cuisance tous hors de combat – couplés aux tests positifs pour les tests positifs de Niklas Süle et Josip Stanisic et la quarantaine de Joshua Kimmich a laissé le Bayern Munich un peu épuisé.

Tanguy Nianzou devrait prendre un départ défensif contre le Dynamo Kiev mardi, mais Julian Nagelsmann devra faire preuve de créativité avec sa formation. Il ne serait pas choquant de voir Nagelsmann changer de formation ou même utiliser davantage de positions flottantes.

Une chose est sûre, le Bayern Munich doit changer sa chance COVID-19. Avec autant de joueurs hors service, cela pourrait être une opportunité pour d’autres joueurs comme