Rapport: Martin Demichelis du Bayern Munich lié à un poste de direction en Argentine

Martin Demichelis n’est que depuis quelques mois dans son mandat de manager du Bayern Munich II, et il est déjà lié à un poste potentiel dans son Argentine natale. Le Bayern avait initialement prévu que Demichelis gère l’équipe réserve de la Regionalliga aux côtés de Danny Schwarz, mais ce dernier est désormais chargé de s’occuper des joueurs du Bayern en prêt. La relégation du Bayern II de la 3. Liga à la Regionalliga signifiait également que Demichelis pouvait agir en tant que seul entraîneur, car les règles de la licence d’entraîneur ne sont pas aussi strictes dans la Regionalliga. D’une certaine manière, la relégation de la 3. Liga a fourni une solide opportunité à Demichelis de gérer en solo le Bayern Munich II.

Selon un nouveau rapport de TNT Sports Argentina (via tz), Demichelis devrait succéder au manager Alexander Medina du club argentin Primera Division Atletico Talleres. Medina aurait un nouvel emploi quelque part au Brésil. Plus précisément, il devrait remplacer Diego Aguirre au Sport Club Internacional pour un contrat d’un an jusqu’en décembre 2022. Medina aurait dit au revoir aux joueurs et au personnel de Talleres la semaine dernière avant le déménagement d’un an à Internacional.

Talleres est basé à Cordoue, qui est la province d’origine de Demichelis. Après 25 matchs disputés, ils sont 3e du classement de la Primera Division argentine derrière River Plate et Defensa y Justicia. Malgré ce qui serait un retour romantique dans son pays d’origine et sa province, une décision comme celle-ci aurait-elle vraiment du sens pour Demichelis ?

Après 24 matches disputés dans la Regionalliga Bayern cette saison, l’équipe de Demichelis a remporté 15 matches, fait 7 nuls et n’en a perdu que 2. Ils occupent la deuxième place du classement derrière Bayreuth, qui a un match et une main, tandis que le FC est troisième. Schweinfurt a deux matches en retard, à 9 points du Bayern. En ce qui concerne son ambition principale étant de faire revenir le Bayern Munich II en 3. Liga, il semblerait tout à fait déplacé et à contre-courant que je parte pour l’Argentine en ce moment. Il a fait un travail fantastique jusqu’à présent et son équipe est bien placée pour revenir à la 3. Liga.

En plus du fait que le Bayern soit dans son ADN en tant qu’ancien joueur du club, il a beaucoup de continuité avec les réserves actuelles, car il en gérait auparavant une poignée chez les moins de 19 ans du Bayern. Déchirer des relations solides et des relations saines entre Demichelis et ses joueurs à ce stade serait beaucoup trop risqué en ce qui concerne leurs espoirs de promotion.

Photo par Alexander Hassenstein/.