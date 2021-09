Rapport: Mats Hummels sera exclu des prochains éliminatoires de la Coupe du monde

in

Ancien défenseur du Bayern Munich et de l’équipe nationale allemande, Mats Hummels devra attendre le moment avant de retrouver son ancien mentor en Hansi Flick. Le défenseur central de 32 ans a raté la première phase de matchs de Flick en tant qu’entraîneur national en raison d’une blessure au genou. Selon un rapport de Sport1, Hummels devrait manquer les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde, mais cela n’exclut pas son retour à Die Mannschaft.

Hummels a eu des problèmes de genou en août qui l’ont vu rater les éliminatoires contre le Liechtenstein, l’Arménie et l’Islande. L’Allemagne ne l’a pas trop manqué car ils ont battu les trois équipes tout en maintenant trois feuilles blanches dans le processus. Cependant, le style de jeu de Flick a tendance à être vulnérable aux problèmes défensifs et un leadership vétéran tel que celui de Hummels est vital.

Nous avons tous vu comment l’élimination complète des seniors par Joachim Low à des postes clés a compromis ses plans qui ne reposaient que sur de jeunes joueurs à l’exception de quelques seniors. Compte tenu de la pénurie actuelle de talents dans la ligne de fond, Hummels serait un ajout inestimable quelles que soient ses minutes sur le terrain. Il se pourrait donc que Flick veuille simplement donner à Hummels plus de temps pour récupérer et s’en tenir à sa récolte actuelle contre la Roumanie et la Macédoine du Nord.