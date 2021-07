Rapport mensuel du ministère des Finances : « Reprise économique inégale, allégement budgétaire pour stimuler les dépenses d’investissement »

in

De même, la gratuité des céréales vivrières jusqu’en novembre et l’amélioration des subventions aux engrais dans le cadre du programme ainsi que la poursuite de la mise en œuvre du MGNREGA soutiendraient la demande rurale au cours des prochains trimestres, selon le rapport.

Le ministère des Finances a reconnu vendredi que la reprise économique restait « inégale » en juin, certains indicateurs – tels que le trafic portuaire et aérien, le PMI manufacturier et les services – affichant une « reprise décalée » suite à l’impact de la deuxième vague de Covid.

Cependant, la dynamique soutenue des dépenses d’investissement de cet exercice, notamment dans les secteurs routier et ferroviaire, est de bon augure pour la reprise de la croissance, a indiqué le ministère dans son rapport économique mensuel.

Le “paquet de secours de 6,29 lakh-crore de Rs”, annoncé par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman la semaine dernière, devrait encore huiler les rouages ​​du cycle d’investissement grâce à la mise en œuvre du programme d’incitations liées à la production (dans l’électronique) et à la rationalisation des processus. pour les projets PPP et la monétisation des actifs, a-t-il ajouté.

« Maintenir un rythme rapide de vaccination et combler rapidement les lacunes en matière d’infrastructures de soins de santé dans les zones urbaines et rurales deviendrait le stimulus le plus durable pour une reprise durable de l’économie indienne », indique le rapport.

Le taux de vaccination quotidien moyen de l’Inde en juin a doublé pour atteindre 41,3 doses de lakh contre 19,3 lakh en mai, franchissant la barre des 36 crores dans sa couverture vaccinale cumulative. Mais le défi est de capitaliser sur cette dynamique sur une base durable, étant donné la rareté des jabs, en particulier dans les zones rurales.

Les dépenses d’investissement du gouvernement au cours des deux premiers mois de cet exercice budgétaire ont augmenté de 14 % par rapport à l’année précédente, tandis que les dépenses de recettes ont chuté de 9 %, signalant une accélération des dépenses productives. Le gouvernement a budgété une augmentation impressionnante de 30 % des dépenses en capital pour l’exercice 22.

Les analystes ont déclaré que certaines parties de l’économie pourraient commencer à se redresser à partir de juillet, alors que l’impact de la deuxième vague s’atténue et que la campagne de vaccination progresse davantage. Cependant, aucune reprise substantielle n’est observée avant septembre, lorsque les entreprises augmentent généralement leur production pour reconstituer leurs stocks à l’approche de la saison des festivals.

Plusieurs agences ont, au cours des deux derniers mois, réduit leurs prévisions de croissance pour l’exercice 22 pour le pays à 8,5-10%. La Reserve Bank of India a également réduit sa projection de croissance à 9,5% contre 10,5%.

Le rapport du ministère des Finances a suggéré qu’en plus d’un coup de pouce à l’investissement, le plan d’aide pourrait améliorer le sentiment de consommation, avec une nouvelle amélioration du soutien à l’emploi dans le cadre d’Aatma Nirbhar Bharat Rozgar Yojana, un programme de garantie de crédit de 7 500 crores de roupies pour la rétrocession par les micro-entreprises. institutions financières aux petits emprunteurs et une couverture de numérisation plus large de Bharat-Net.

Bien sûr, une partie importante du dernier paquet de secours (Rs 2,68 crore de lakh de Rs 6,29-lakh-crore) ne comprenait que des garanties de crédit. En outre, l’impact fiscal net s’élevait à seulement 1,3 million de roupies lakh pour l’exercice 22, selon Nomura.

Le conseiller économique en chef (CEA) Krishnamurthy V Subramanian a récemment déclaré que les transferts de fonds inconditionnels pourraient ne pas être un outil approprié pour atténuer le coup d’une crise telle que la pandémie. Au lieu de cela, un crédit bien dirigé aux entreprises et aux particuliers vulnérables, adossé à une garantie souveraine, équivalait à des transferts de quasi-espèces et pourrait mieux servir les nécessiteux et stimuler la consommation.

Le rapport du ministère des Finances a déclaré que les dernières mesures prises par le Centre pour atténuer le stress lié à la pandémie – en particulier dans les soins de santé, les voyages et le tourisme et parmi les ruraux pauvres – devraient améliorer l’utilisation du crédit. Le plan de secours comprenait l’extension de la limite du programme de garantie de prêt phare à Rs 4,5 lakh crore de Rs 3 lakh crore.

La croissance du crédit non alimentaire s’est améliorée à 5,89 % en glissement annuel au cours de la quinzaine jusqu’au 18 juin, contre 5,74 % la quinzaine précédente, mais est restée inférieure à 6,19 % au cours de la période correspondante de l’année dernière.

Concédant que la reprise en juin est restée inégale, le rapport a également souligné l’amélioration de certains indicateurs clés. L’immatriculation des véhicules est restée forte en juin alors que les États ont commencé à se déverrouiller. Le mouvement du trafic routier – tel que mesuré par les perceptions de péage – a également connu une hausse en juin, indiquant une reprise de l’activité commerciale. Les transactions UPI ont rebondi pour atteindre un record de Rs 5,47 lakh crore en juin. « Une couverture de mousson saine, les niveaux des réservoirs d’eau et l’emploi MGNREGA sont de bon augure pour la résilience du secteur rural », a-t-il déclaré.

Les marchés financiers “continuent de tirer du réconfort de l’orientation accommodante de la politique monétaire et de la matrice politique de la RBI composée de mesures conventionnelles et non conventionnelles”. Les rendements G-Sec et les rendements des obligations d’entreprises sont restés pour l’essentiel stables en juin. Alors que les marchés boursiers sont restés limités le mois dernier, les actifs nets sous gestion des fonds communs de placement ont atteint un record de Rs 33,1 lakh crore fin mai, en hausse de 2,1% par rapport à avril.