Les derniers détails commencent à émerger dans ce qui semble être un accord conclu entre le Bayern Munich et Venezia pour le milieu de terrain Michael Cuisance.

Alors que Cuisance était également lié au CSKA Moscou, le milieu de terrain français serait déjà en Italie, ce qui signifie que les choses pourraient arriver extrêmement rapidement. Bild am Sonntag a publié un rapport indiquant que Cuisance ne serait pas à l’entraînement de lundi sur Säbener Straße que @iMiaSanMia a publié.

L’expert en transfert Fabrizio Romano est ensuite intervenu pour confirmer que Cuisance ne serait certainement pas à l’entraînement en Allemagne… car il est déjà en Italie :

il est déjà à Venise – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 janvier 2022

Cuisance sera à jamais connu comme un récit édifiant (pour un certain nombre de raisons), mais le Français était un achat « juste parce que nous pouvons » par le Bayern Munich s’il y en a jamais eu un.

Il n’y avait pas besoin d’un milieu de terrain au moment où il a quitté Gladbach et tout son temps au Bayern Munich a terni sa réputation et retardé son développement. Certes, la faute à la situation incombe aux conseillers de Cuisance, qui n’ont aucune prévoyance, Cuisance lui-même pour être parfois irritable, et aussi au Bayern Munich pour avoir fait venir un joueur dont ils n’avaient tout simplement pas besoin et n’avaient aucun plan réel pour.

Ce mouvement est assurément un gagnant-gagnant pour les deux parties.