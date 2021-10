Bill Gates en 2013, lors de sa dernière assemblée des actionnaires en tant que président de Microsoft. (Photo de fichier .)

Des messages de Bill Gates à une employée de Microsoft ont été jugés « inappropriés » par la société en 2008, incitant deux dirigeants à parler à Gates à ce sujet, a rapporté aujourd’hui le Wall Street Journal, citant des personnes anonymes proches du dossier.

Selon le nouveau rapport, ce n’était pas le même employé dont la prétendue liaison avec Gates il y a 20 ans a fait l’objet d’une enquête en 2019 commandée par le conseil d’administration de Microsoft. Cette enquête distincte a été révélée dans un article du Wall Street Journal en mai.

Le dernier rapport fournit également de nouveaux détails sur cette enquête de 2019, citant des personnes anonymes qui ont déclaré que le président du conseil d’administration de Microsoft à l’époque, John Thompson, avait décidé de ne pas divulguer son existence à l’ensemble du conseil d’administration de Microsoft.

Ces rapports ont jeté un nouvel éclairage et soulevé des questions sur le comportement en coulisses de Gates pendant son mandat à la tête de l’entreprise. Ces nouveaux détails et allégations ont commencé à émerger après que Bill Gates et Melinda French Gates ont annoncé leur intention de divorcer en mai. Leur divorce a été finalisé en août.

Dans le dernier rapport, le Wall Street Journal indique que Brad Smith, alors avocat général de Microsoft, et Lisa Brummel, alors responsable des ressources humaines, « ont rencontré M. Gates et lui ont dit que le comportement était inapproprié et devait cesser ». Gates a accepté d’arrêter et le conseil d’administration de Microsoft « a conclu qu’aucune autre action n’était justifiée car il n’y avait pas eu d’interaction physique », selon le rapport.

« Bien qu’ils flirtent, ils n’étaient pas ouvertement sexuels, mais ont été jugés inappropriés », a déclaré un porte-parole de Microsoft au Wall Street Journal.

Un porte-parole de Gates a déclaré au Wall Street Journal que les allégations incluaient dans l’ensemble « de fausses rumeurs recyclées provenant de sources qui n’ont aucune connaissance directe et, dans certains cas, ont des conflits d’intérêts importants ».

Les e-mails ont été envoyés en 2007. C’était après que Gates eut annoncé son intention de se retirer de son travail quotidien chez Microsoft. Il est resté président de la société jusqu’en 2014 et membre du conseil d’administration jusqu’en 2020, et continue de conseiller le PDG de Microsoft, Satya Nadella.

Bill Gates et Melinda French Gates continuent de diriger la Fondation Gates en tant que coprésidents pendant une période d’essai de deux ans après leur divorce.