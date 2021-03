Rapport: Microsoft parmi les entreprises en lice pour acheter Discord

Le géant de la technologie et du logiciel Microsoft est apparemment l’une des nombreuses entreprises en discussion avec la plate-forme de discussion Discord au sujet d’une acquisition.

C’est selon Bloomberg, qui rapporte que le Big M est en lice pour payer plus de 10 milliards de dollars pour la société de chat de jeux. Une source a déclaré au point de vente que Discord devenait public plus probable que acheté.

Cela fait suite à un rapport de VentureBeat sur Discord qui aurait été mis en vente avec ce type d’évaluation. En dehors de Microsoft, nous n’avons aucune idée de qui jette son chapeau dans le ring pour acheter Discord.

Ce prix de 10 milliards de dollars est considérablement plus élevé que l’évaluation de 7 milliards de dollars dont Discord se vantait en décembre 2020 lors de la clôture de son cycle de financement de série H. En juin de cette année-là, la société a levé 100 millions de dollars avec une valorisation de 3,5 milliards de dollars, ce qui signifie que la valeur perçue de Discord a presque triplé en seulement neuf mois.

L’industrie des jeux dans son ensemble a connu un blockbuster 2020, les entreprises faisant état d’énormes augmentations de leurs revenus en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19. Discord n’est pas la seule entreprise dont la valorisation a grimpé en flèche en conséquence; Roblox est devenu public en mars avec une valorisation sept fois plus élevée qu’en février 2020.

Si Microsoft dépensait 10 milliards de dollars pour Discord, ce serait plus que les 7,5 milliards de dollars qu’il a récemment dépensés pour la société mère de Bethesda, ZeniMax Media.

