Rapport: mini-LED MacBook Pro avec Apple Silicon toujours sur la bonne voie pour le «second semestre 2021»

Un autre nouveau rapport a corroboré qu’Apple avait prévu une actualisation du MacBook Pro mini-LED à venir le plus tôt possible. DigiTimes rapporte aujourd’hui que la mise à jour du mini-LED MacBook Pro est prévue pour le “second semestre 2021” et Apple a un nouveau fournisseur prêt à se joindre à la production.

Le rapport explique :

Osram Opto Semiconductors deviendrait un nouveau fournisseur de miniLED pour le rétroéclairage de la nouvelle gamme de MacBook Pro d’Apple dont le lancement est prévu au second semestre 2021, selon des sources du secteur.

Il y avait eu quelques inquiétudes concernant les retards potentiels pour les écrans mini-LED à venir sur les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces en raison de difficultés de production. L’iPad Pro mini-LED 12,9 pouces est actuellement largement en rupture de stock, et son nouvel écran Liquid Retina XDR serait le goulot d’étranglement de ce processus.

En guise de rappel, la mini-LED est une nouvelle forme de rétroéclairage utilisée pour les écrans LCD. Il offre bon nombre des mêmes avantages que l’OLED, mais peut souvent offrir une luminosité accrue, une efficacité énergétique améliorée et un risque plus faible de brûlure.

Les nouveaux MacBook Pro devraient présenter un nouveau design avec des bords plats, inspirés de l’iPad Pro et de l’iPhone 12. Bloomberg avait précédemment signalé que les nouveaux modèles pourraient arriver dès cet été. Jon Prosser a annoncé que les nouveaux MacBooks seront annoncés à la WWDC la semaine prochaine. Ces deux calendriers pourraient correspondre au «second semestre 2021».

Les mises à jour du MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces contiendront Apple Silicon à l’intérieur. Bloomberg a signalé que les puces comprendront huit cœurs hautes performances et deux cœurs efficaces, disponibles dans des configurations GPU à 16 cœurs ou GPU à 32 cœurs. Les machines révisées devraient également comporter de nouveaux ports, tels que des cartes HDMI et SD.

Vous pouvez trouver notre résumé complet de ce à quoi s’attendre à la WWDC 2021 cette année ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :