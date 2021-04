Rapport: Miroslav Klose s’est vu offrir un poste de directeur sportif au Bayern Munich avant Brazzo

Selon un rapport de Sportbuzzer, le Bayern Munich a offert le poste de directeur sportif à Miroslav Klose avant de finalement sélectionner Hasan «Brazzo» Salihamidzic pour le rôle.

Curieusement, c’est le plus grand partisan de Salihamidzic, alors président du Bayern Munich, Uli Hoeneß, qui voulait initialement que Klose assume le rôle:

En 2017, Hasan Salihamidzic est devenu directeur sportif du FC Bayern et depuis 2020, il travaille en tant que directeur sportif du club de Munich. Le chroniqueur de SPORTBUZZER Ronald Reng révèle qu’Uli Hoeneß avait en fait d’autres projets pour le poste de directeur sportif chez le champion allemand du record. Le 31 juillet 2017, (Brazzo) a été présenté en tant que nouveau directeur sportif et a succédé à Matthias Sammer, qui avait mis fin à son contrat un peu plus d’un an plus tôt. Mais le champion du record avait en fait des plans complètement différents, comme le révèle le chroniqueur de SPORTBUZZER Ronald Reng. À l’origine, Miroslav Klose était censé reprendre ce poste à la place de Salihamidzic. «Quand Hoeneß m’a dit à l’époque qu’ils avaient demandé Miro Klose, je savais à quel point ils cherchaient désespérément», écrit l’auteur à succès, qui est également le biographe de Klose, dans sa chronique pour SPORTBUZZER, le portail sportif de RedaktionsNetzwerk Deutschland ( RND), qui paraît mardi. Reng a poursuivi: «Klose a été capable de s’évaluer suffisamment bien qu’il a refusé le poste. Il avait beaucoup d’expertise en football, mais aucune expérience en gestion. Alors Hoeneß et Rummenigge se sont retrouvés avec le prochain partant en carrière: Salihamidzic.

Cela est devenu particulièrement pertinent ces derniers temps étant donné que Salihamidzic et l’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, se disputent depuis plus d’un an – Klose étant l’un des entraîneurs adjoints de Flick et ses plus proches confidents.

Klose a récemment rendu public son propre mécontentement quant au style de communication du club.