Rapport: modèles iPhone 13 Pro pour ajouter le mode vidéo Portrait, l’enregistrement ProRes, d’autres améliorations de l’appareil photo

Apple est à environ un mois d’annoncer la nouvelle gamme phare d’iPhone pour 2021, familièrement surnommée l’iPhone 13.

Alors que le design industriel extérieur des téléphones ne changera pas beaucoup cette année – à part une encoche visiblement plus petite en haut de l’écran – Bloomberg rapporte qu’un gros accent sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max haut de gamme sera être des mises à niveau de l’appareil photo avec de nouvelles fonctionnalités lors de la prise de vue vidéo et de la prise de photos…

Bloomberg mentionne spécifiquement l’ajout d’un mode Portrait lors de la prise de vue vidéo, étendant l’effet de flou d’arrière-plan synthétique d’Apple au-delà des photos statiques. Le mode portrait a été introduit pour la première fois avec l’iPhone 7 Pro à double caméra en 2016.

Plus tôt cette année, le leaker Matt Weinbach a déclaré que le mode Portrait de l’iPhone 13 utiliserait de nouveaux algorithmes intégrant les données du scanner LiDAR, ainsi que la sortie vidéo.

Le rapport indique également que les modèles iPhone 13 Pro pourront également enregistrer au format vidéo ProRes pour la première fois, offrant une sortie de meilleure qualité aux professionnels de la création. Le format Apple ProRes a été développé par Apple il y a plus de dix ans et prend désormais en charge des résolutions allant jusqu’à 8K. Final Cut Pro est codé pour gérer et éditer efficacement le contenu ProRes, et est largement utilisé dans l’industrie de la vidéo professionnelle pour fournir des projets de rendu final.

En ce qui concerne la photographie, Apple utiliserait un nouveau système de “filtres” pour améliorer la reproduction des couleurs des photos. Cela sera probablement piloté par un processeur de signal d’image amélioré dans la puce Apple A15, le SoC personnalisé de nouvelle génération d’Apple.

L’iPhone 13 sera disponible dans les mêmes quatre tailles d’écran que l’iPhone 12, avec une taille “mini” de 5,4 pouces, une taille standard et professionnelle de 6,1 pouces et la plus grande taille professionnelle de 6,7 pouces.

À partir de schémas divulgués et d’unités factices, nous avons déjà vu comment les objectifs de l’iPhone 13 deviennent considérablement plus grands, un autre indice des améliorations à venir de l’appareil photo.

Nous prévoyons actuellement que l’iPhone 13 sera annoncé début septembre et livré plus tard dans le même mois.

