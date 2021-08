Rapport: Nagoshi, créateur de la série Yazuka, en négociations pour passer à NetEase

Le créateur de la série Yakuza de Sega, Toshihiro Nagoshi, serait apparemment en pourparlers avec le chinois NetEase.

C’est selon Bloomberg, qui rapporte que le développeur est en “négociations finales” avec la firme chinoise. Cela fait suite à la démission de Nagoshi de son poste de directeur de la création de la société mère de Sega, Sega Sammy, en janvier de cette année, pour se concentrer uniquement sur le fait d’être le directeur créatif de la franchise Yakuza.

Si NetEase réussissait à braconner Nagoshi, il serait un ajout précieux à la société chinoise. Bien que l’entreprise soit énorme dans sa Chine natale, elle n’a pas eu de succès énorme en dehors de cette région.

La relation de NetEase avec des entreprises en dehors de la Chine a généralement été financière ; il a investi dans des sociétés comme Quantic Dream, Bungie et Bossa Studios, par exemple. Embaucher un talent comme Nagoshi est définitivement un changement de rythme pour l’entreprise.

Nagoshi a rejoint Sega en 1989 en tant que concepteur CG travaillant sur la production de course de l’entreprise, comme Daytona USA. À partir de là, il a fait partie de l’équipe qui a développé Shenmue et a ensuite été promu à la tête de la direction d’Amusement Vision de Sega, où il a dirigé le développement de Super Monkey Ball.

En 2005, la première entrée de la série Ryū ga Gotoku – Like a Dragon – ou Yakuza comme on l’appelle en Occident a été lancée. Cinq suites, une préquelle, un certain nombre de remakes et une poignée de retombées ont été publiées, dont la sous-série Judgment.

L’avenir de cette marque est actuellement en question à cause d’un différend entre Sega et l’agence de talents japonaise Johnny lié à la pop star régionale Takuya Kimura prêtant son image et sa voix au protagoniste Takayuki Yagami.

