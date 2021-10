Rapport: Newcastle United évalue Niklas Süle du Bayern Munich

Selon Christian Falk de Sport Bild, Newcastle United pourrait planifier une grosse folie – et cela pourrait inclure le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle étant le point focal de sa ligne de fond.

La structure de propriété de Newcastle United est sur le point de changer et il devrait y avoir un énorme afflux d’argent dans le club. Avec Süle étant un agent libre après cette saison, le club anglais peut plus que se permettre d’augmenter son salaire – non seulement en raison du nouvel argent dans ses coffres – mais parce qu’il n’y aurait pas de frais de transfert embêtants pour le club à payer.

Pour Süle, dont l’apparition dans le scandale « WhatsApp » a révélé son désir de passer en Premier League, cela pourrait être un bon point d’atterrissage – où il pourrait remplir une piscine avec de l’argent de type Scrooge McDuck et y plonger tous les jours après l’entraînement. s’il le souhaite.

On s’attend cependant à ce que les Bavarois fassent une forte poussée pour garder le défenseur talentueux et doué physiquement.

Attachez-vous pour ce voyage de transfert … cela pourrait être un trajet cahoteux.