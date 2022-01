Rapport: Newcastle United Poursuite de Sven Botman de Lille « tout sauf terminé »

Newcastle United a pratiquement mis fin à son intérêt pour la signature de Sven Botman ce mois-ci, selon David Ornstein de ..

Lille est resté déterminé à repousser les offres de sa star défensive pour le reste de la saison, bien que Botman soit apparemment intéressé par un départ. L’équipe française est en phase à élimination directe de la Ligue des champions et il y a encore de l’espoir qu’elle puisse se qualifier pour l’Europe.

On s’attend maintenant à ce que Newcastle se déplace vers d’autres cibles alors qu’ils recherchent des améliorations au cœur de la défense.

🚨 La poursuite de Sven Botman à Newcastle semble presque terminée. Lille refusant d’envisager la vente alors #NUFC se tourne vers d’autres candidats. Le Néerlandais était la principale cible de l’arrière central + enthousiaste mais le #LOSC ne s’engage pas dans les pourparlers + a l’intention de garder 21 ans jusqu’à l’été @TheAthleticUK https://t.co/nE1R4pU2fE – David Ornstein (@David_Ornstein) 10 janvier 2022

Lille tient bon

C’est une nouvelle qu’aucun fan de Newcastle United ne voulait entendre, mais ce n’est pas surprenant. Le directeur de l’AC Milan, Frederic Massara, a minimisé ses chances de recruter Sven Botman ce week-end. Il estime que Lille ne veut pas « se priver » de son talent.

Lille n’a également aucune obligation de vendre le joueur de 21 ans étant donné que son contrat court jusqu’en 2025 et il y a peu d’indications que Botman force un déménagement. Il est probable que les champions de Ligue 1 seront plus réactifs aux discussions avec d’autres clubs au cours de l’été.

Alternatives

Tout d’abord, . rapporte qu’un accord pour Diego Carlos de Séville est déjà en préparation. On espérait à l’origine que Carlos s’associerait à Botman pour former la nouvelle paire de défenseurs centraux de Newcastle.

L’une des alternatives possibles sur la liste d’Eddie Howe est Benoit Badiashile de Monaco. On pense que le joueur de 20 ans très bien noté attire l’attention de divers clubs de Premier League, dont Newcastle, West Ham et Wolves. On pense que Monaco évalue le défenseur central à environ 35 millions de livres sterling.

Le besoin de renforts de Newcastle s’est accéléré après la défaite de la FA Cup face à Cambridge United, l’équipe de League One. Newcastle occupe actuellement le 19e rang avec une victoire en championnat et deux points de survie.

