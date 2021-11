Rapport: Niklas Süle du Bayern Munich en pourparlers avec Newcastle United et a suscité l’intérêt de Chelsea

Selon NewcastleWorld, la star du Bayern Munich Niklas Süle est en pourparlers avec Newcastle United, mais suscite également l’intérêt du Chelsea FC :

Newcastle United a entamé des pourparlers avec l’Allemagne et les représentants du défenseur central du Bayern Munich Niklas Sule, peut révéler NewcastleWorld.

Les Magpies souhaitent améliorer leur département défensif central dans la fenêtre de janvier – et ont ciblé l’imposant défenseur central Sule comme cible hivernale.

Et selon des sources, le joueur serait ouvert à un transfert à Tyneside, malgré le fait que le club se classe parmi les trois derniers de la Premier League.

Sule, également intéressant pour Chelsea, correspond exactement à la catégorie de joueurs que United souhaite cibler l’année prochaine. Le pedigree du défenseur au niveau international et en Ligue des champions est prouvé, sa taille et son rythme trompeur sont des atouts favorables et, clé de cela, son contrat à l’Allianz Arena devrait expirer l’été prochain.