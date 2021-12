Rapport: Niklas Süle du Bayern Munich est « comme parti »

La saga des transferts autour de l’arrière central du Bayern Munich Niklas Süle a été un pendule oscillant sans fin d’optimisme au pessimisme et vice-versa.

Selon Sky Sport (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), Süle ne se sent pas apprécié et le rapport décrit sa sortie comme « presque certaine ».

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Bayern Munich. Les mots forts d’Herbert Hainer pour Süle et Kingsley Coman ont peut-être touché une corde sensible, mais il est plus probable que Süle reçoive probablement le mot qu’il peut obtenir un rôle de départ garanti et un salaire plus élevé ailleurs.

Quoi qu’il en soit, Süle quittant le Bayern Munich avec un transfert gratuit – surtout avec le type de saison qu’il connaît – représentera une affaire absolument mauvaise pour un club qui a besoin de revenus.

Süle, qui est le copain de golf de Thomas Müller, pourrait être en train de sortir.