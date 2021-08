Rapport Niti: les pertes de Discoms pour l’exercice 21 à 90 000 cr

Les experts ont souligné que les revenus des disco pourraient avoir considérablement diminué au cours de l’exercice 21

On estime que les pertes des sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) ont atteint 90 000 crores au cours de l’exercice 21, selon un rapport publié mardi par NITI Aayog.

Le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, a récemment déclaré que les pertes des discoms étaient en baisse de 38% sur un an à 38 000 crore au cours de l’exercice 20, principalement en raison de mesures correctives telles que des révisions tarifaires en temps opportun et une amélioration de l’efficacité de la facturation et de la collecte. Les pertes devaient augmenter à nouveau au cours de l’exercice 21 en raison de la pandémie perturbant le processus de réforme qui a induit une certaine discipline parmi ces entités.

Le rapport, co-écrit par NITI Aayog et le groupe de réflexion sur l’énergie RMI, a recommandé une série de mesures, notamment une plus grande autonomie des disco, des révisions tarifaires en temps opportun, une concurrence accrue dans le secteur et une plus grande implication du secteur privé pour améliorer la santé des ces entités perpétuellement en détresse. “Une solution solide et durable aux malheurs des discos nécessite des changements de politique ainsi que des réformes organisationnelles, managériales et technologiques”, a déclaré le directeur général de RMI Clay Stranger.

Les experts ont souligné que les revenus des discothèques pourraient avoir considérablement diminué au cours de l’exercice 21, la demande des segments de consommateurs industriels et commerciaux bien rémunérés étant perturbée au milieu des blocages pour contenir le coronavirus.

Les segments industriels et de consommation contribuent traditionnellement à plus de 70 % des revenus des discothèques, mais utilisent environ 50 % de l’électricité totale fournie. En plus de cela, il était difficile pour les discoms de poursuivre les exercices de lecture des compteurs et de percevoir les paiements des consommateurs au milieu du verrouillage, ce qui avait probablement creusé l’écart entre leur coût d’approvisionnement et les revenus réalisés (écart ACS-ARR). Les finances des discothèques auraient été pires au cours de l’exercice 21, si le Centre n’avait pas annoncé le prêt de 1,25 lakh-crore pour effacer les cotisations des producteurs d’électricité.

Les pertes avaient diminué au cours des exercices 17 et 18, grâce au programme UDAY lancé en novembre 2015, les gouvernements de 16 États ayant repris la dette d’environ 2,32 lakh-crore de leurs discoms, entraînant une baisse des taux d’intérêt sur ces prêts à 7-8,5% contre environ 11-12% plus tôt. Les pertes de Discoms avaient bondi de 83% par an pour atteindre 61 360 crores au cours de l’exercice 19, principalement en raison du versement tardif des subventions par les gouvernements des États, d’une facturation et d’une collecte des tarifs inefficaces et de hausses de tarifs inadéquates.

