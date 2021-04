Rapport: Oliver Kahn du Bayern Munich rencontrera Hansi Flick sur les projets futurs

Selon un rapport de Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le futur PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, rencontrera le manager Hansi Flick pour discuter des projets futurs de l’entraîneur.

La rencontre semble être la dernière partie de la saga qui découle d’un prétendu désalignement entre Flick et le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic. Il semble clair que Flick et Salihamidzic ne sont pas complètement alignés – et certains rapports indiquent que cela s’est tendu entre les deux à un certain moment – mais avec la rumeur d’intérêt du DFB pour Flick en tant que successeur de Joachim Löw, il semble y avoir plus d’urgence dans trier les choses dans un sens ou dans l’autre en interne sur Säbener Straße:

Oliver Kahn tiendra une réunion avec Hansi Flick cette semaine. Kahn veut connaître les pensées de Flick concernant le poste qui sera bientôt vacant dans l’équipe nationale et s’il envisage vraiment de quitter le FC Bayern. [Bild] pic.twitter.com/Cacxd4u3Sy – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 12 avril 2021

La partie étrange de cette histoire est qu’il semble que des factions se soient développées au sein du front office du Bayern Munich – au moins par Bild:

Kahn pourrait jouer un rôle décisif dans le conflit Flick / Salihamidžić. Alors que Karl-Heinz Rummenigge est aux côtés de Flick, Uli Hoeneß et Herbert Hainer sont plutôt du côté de Salihamidžić. La position de Kahn reste floue [Bild] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 12 avril 2021

De toute évidence, il y a des problèmes. De toute évidence, la dynamique interpersonnelle est tendue, mais j’espère qu’un sommet entre Kahn et Flick pourra aider à définir une sorte de direction pour le Bayern Munich et Flick.