Rapport: Oneal de Blizzard n’a offert le même salaire qu’Ybarra après sa démission

L’ancienne codirectrice de Blizzard Entertainment, Jen Oneal, a déclaré qu’elle ne s’était vu offrir la même rémunération que Mike Ybarra après sa démission de l’entreprise.

C’est selon les messages Slack vus par IGN, dans lesquels le codirecteur Ybarra dit que la raison pour laquelle il était payé plus qu’Oneal était parce qu’ils travaillaient toujours sur leurs contrats précédents. Il a insisté dans un message adressé au personnel de Blizzard sur le fait que lui et Oneal avaient clairement indiqué qu’ils voulaient être payés le même montant, mais cette demande a été rejetée.

Dans un message ultérieur, Oneal, cependant, a déclaré qu’elle n’avait reçu le même salaire qu’Ybarra qu’après avoir remis sa démission. Il a été révélé qu’elle quittait son poste en novembre.

« Lorsque Mike et moi avons été placés dans le même rôle de co-responsable, nous sommes entrés dans le rôle avec notre rémunération précédente, qui n’était pas équivalente », a écrit Oneal au personnel.

« C’est resté ainsi pendant un certain temps bien après que nous ayons fait plusieurs demandes rejetées pour le changer en parité. »

Elle a poursuivi: « Alors que la société m’a informé avant que je présente ma démission qu’elle travaillait sur une nouvelle proposition, nous n’avons reçu des offres équivalentes qu’après que j’ai présenté cette démission. »

Oneal et Ybarra ont été promus co-chefs de Blizzard en août de cette année après la démission de l’ancien président J. Allen Brack. C’était à la suite d’une action en justice intentée contre Activision Blizzard par le département californien de l’emploi équitable qui détaillait une culture de travail toxique dans l’entreprise.

Bien qu’Oneal et Ybarra aient été promus à la tête de l’entreprise à la suite d’allégations de harcèlement et d’inconduite subies par des minorités, y compris des femmes, chez Blizzard, la nouvelle selon laquelle Oneal était payée moins que son homologue masculin est apparue dans un rapport accablant du Wall Street Journal. . Cette exposition a également révélé que le PDG Robert Kotick était non seulement au courant des abus, du harcèlement et de l’inconduite chez Activision Blizzard, il l’a également caché au conseil d’administration et avait également été accusé lui-même d’un comportement similaire.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72656/report-blizzards-oneal-only-offered-same-pay-as-ybarra-following-her-resignation/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));