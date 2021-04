Rapport: Pas de fans au Grand Prix du Portugal

Le Grand Prix du Portugal 2021 sur le circuit international de l’Algarve se déroulera sans spectateurs dans les tribunes.

C’est selon Motorsportweek.com, qui déclare que la décision a été prise d’organiser le Grand Prix du Portugal comme un événement fermé en raison des restrictions actuelles du COVID-19 dans le pays.

Le Grand Prix du Portugal est revenu au calendrier de la Formule 1 en 2020 devant un public en direct, le circuit international de l’Algarve, basé à Portimao, se révélant être un véritable succès auprès des fans et un défi de taille pour les pilotes en raison de sa nature ondulante constante.

Sir Lewis Hamilton a remporté la victoire de manière dominante, ce qui l’a vu battre le record de Michael Schumacher avec une 92e victoire en carrière.

La course d’ouverture de la campagne 2021 à Bahreïn était ouverte aux fans qui avaient reçu à la fois les vaccinations Covid ou à ceux qui s’étaient rétablis du virus, tandis que la deuxième manche à Imola était disputée avec des tribunes vides.

Et la Formule 1 a déjà déclaré qu’il serait difficile de faire revenir les fans par les portes en 2021.

«Je pense que ce sera un défi cette année», avait précédemment cité le Dr Paul Rea, le nouveau responsable médical et sauvetage de la FIA dans le magazine Auto + Medical.

«Du point de vue d’une équipe, cela devrait être plus gérable cette année car tout le monde connaît les protocoles de l’année dernière.

«L’autre aspect est également que les directives nationales d’un pays à l’autre ont été très rationalisées et sont beaucoup plus similaires par rapport à l’année dernière, car les gens ont juste eu plus de temps pour se familiariser avec les directives.

«Du point de vue de l’organisateur, en ce qui concerne la F1 et l’obtention de spectateurs, les spectateurs dans les gradins font partie intégrante du sport. Mais je pense que cela doit être fait de manière sûre afin que nous ne risquions pas tout.

«Ce sera toujours un défi de ramener les spectateurs dans le sport, mais nous verrons comment les vaccinations se déroulent au fil de la saison et nous verrons comment les gouvernements nationaux assouplissent leurs directives.»

Le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui doit avoir lieu le 18 juillet à Silverstone, espère avoir une foule dans le cadre du programme de passeport vaccinal proposé.

