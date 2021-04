Rapport: Paul Stanley organise une vente immobilière, y compris de nombreux produits et objets de collection Kiss

Selon TMZ, EMBRASSER chanteur Paul Stanley «démolit son manoir» à Beverly Hills pour faire place à une toute nouvelle maison. Afin de se débarrasser de tout ce qu’il y a à l’intérieur, Paul a tenu une vente de domaine où il a vendu EMBRASSER marchandises et objets de collection, y compris chemises, épinglettes, plaques d’immatriculation, tasses et sacs de voyage.

Découvrez une galerie de photos chez TMZ.

Depuis la baisse de la vente immobilière la semaine dernière, presque tout a été vendu.

Paul serait en train de démolir sa maison de sept chambres et de construire un domaine plus moderne sur la propriété.

Stanley n’est pas le seul membre de EMBRASSER qui modifie ses conditions de vie. Le mois dernier, il a été annoncé que Gene Simmons et sa femme Shannon Lee Tweed Simmons quittaient la Californie et déménageaient dans une propriété de quatre acres à Lake Tahoe. En expliquant son déménagement, il a cité son désir d’avoir un style de vie plus calme et de s’éloigner de la liste des cartes des célébrités ou d’avoir à faire face aux bus touristiques de Beverly Hills. Il a également déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle lui et sa femme avaient répertorié la propriété de deux acres à Benedict Canyon était que la maison était devenue trop grande pour eux deux depuis que leurs enfants avaient grandi.

L’automne dernier, Simmons a mis la maison de Beverly Hills sur le marché pour 22 millions de dollars. Il l’a ensuite remis en vente pour 25 millions de dollars après qu’il ne se soit jamais vendu et il aurait investi beaucoup d’argent pour apporter des améliorations.

Paul et sa femme Erin Sutton ont célébré leur 15e anniversaire de mariage en novembre dernier. Stanley et Sutton, la deuxième épouse du chanteur, a trois enfants ensemble: son fils Colin Michael (née le 6 septembre 2006), fille Sarah Brianna (née le 28 janvier 2009) et sa fille Emily Grace (né le 9 août 2011), en plus de Evan Shane, Stanleyle fils de 26 ans d’une relation précédente.

Paul et Erin se sont mariés le 19 novembre 2005 au Ritz-Carlton, Huntington à Pasadena, Californie. Simmons n’a pas été invité à la cérémonie en raison de ses opinions alors très bruyantes contre le mariage.

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSER a joué pour la dernière fois le réveillon du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le concert a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flamme la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flamme lancées simultanément dans un concert de musique.

EMBRASSERLa gamme actuelle de membres est composée de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs du groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (marche et arrêt depuis 1991).

