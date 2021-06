Rapport Pearson : La valeur de la certification informatique ; Les informaticiens doivent se perfectionner tout au long de leur carrière

Le rapport ajoute que 61% des candidats qui espéraient progresser ou être promus à la suite de leurs examens de certification informatique ont reçu une promotion au moment où ils ont répondu au sondage de Pearson VUE.

Dans son dernier rapport sur la « Valeur de la certification informatique », Pearson VUE, la majeure en matière de certification et d’examen de licence par ordinateur, a révélé que la validation des compétences par la certification continue d’avoir une importance pour les professionnels, quel que soit leur cheminement de carrière. « La pandémie a perturbé les budgets des employeurs pour la formation du personnel, et bien que les programmes de certification aient été inévitablement touchés, les spécialistes en informatique sont restés déterminés à améliorer leurs compétences pour améliorer leur employabilité et leur rémunération », note le rapport.

En 2020, la certification informatique a augmenté de 16 % par rapport à l’année précédente. « Avec les blocages mondiaux en jeu, les candidats se sont tournés vers la solution surveillée en ligne de Pearson VUE, OnVUE, pour poursuivre leur quête de certification. La livraison des tests en ligne a augmenté de plus de 300 %. Parmi les personnes interrogées qui ont déclaré que l’impact de Covid-19 était un facteur de motivation pour obtenir une nouvelle certification (30%), ces personnes étaient plus susceptibles de rechercher des informations d’identification dans le cloud computing que d’autres certifications informatiques », a déclaré Pearson VUE.

Croissance des certifications cloud alignée sur le passage des entreprises à des modèles de travail à distance : alors que Covid-19 accélérait l’adoption des outils numériques par les organisations, l’enquête a révélé que la demande de compétences en cloud computing augmentait considérablement. Avec presque toutes les entreprises passant à une forme de travail à distance, de nombreuses entreprises devaient faire évoluer les plates-formes basées sur le cloud (et utiliser des développeurs comprenant ces technologies), afin que leurs employés puissent accéder aux ressources dont ils avaient besoin pour travailler efficacement à domicile pendant la pandémie. Selon les personnes interrogées, 28 % de toutes les certifications obtenues en 2020 concernaient le cloud computing (IaaS, PaaS et SaaS), ce qui représente une augmentation de 164 % (par rapport à l’enquête précédente de Pearson VUE sur la « Valeur de la certification informatique »).

La certification mène à l’avancement : Le rapport ajoute que 61 % des candidats qui espéraient progresser ou être promus à la suite de leurs examens de certification informatique ont reçu une promotion au moment où ils ont répondu à l’enquête de Pearson VUE.

Alors que les technologies continuent d’évoluer et que les professionnels de l’informatique s’efforcent de découvrir des solutions encore plus efficaces pour faire avancer les entreprises, le besoin d’améliorer les compétences est une priorité absolue. Le rapport ajoute que 73% des personnes interrogées ont demandé une certification informatique afin d’acquérir des connaissances et des compétences spécifiques qui les aideraient à améliorer leurs compétences et à suivre l’évolution des tendances technologiques. Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient atteint leur objectif de certification, les candidats les plus soucieux de se perfectionner (82 %) ont obtenu le taux de réussite le plus élevé.

La certification améliore l’estime de soi et est une activité qui dure toute la vie : les candidats ont retiré de nombreux avantages intrinsèques de la certification, tels qu’une confiance accrue en leurs capacités (91 %), une plus grande détermination à réussir (84 %), un sentiment plus satisfaction au travail (76 %) et plus grande autonomie au travail (74 %).

La certification est clairement plus valorisée lorsqu’elle est transférable à des situations de travail réelles, et les avantages émotionnels de l’obtention de certifications sont une force motrice pour que les professionnels continuent à se perfectionner tout au long de leur carrière. Le nombre moyen de certifications détenues par les candidats interrogés de moins de 24 ans est de quatre, tandis que ceux de plus de 55 ans ont 10 certifications. De plus, 86 % des candidats qui ont obtenu des certifications en 2020 prévoient de poursuivre des certifications supplémentaires au cours des 12 prochains mois.

Les employeurs qui prennent en charge l’accréditation informatique voient une main-d’œuvre plus productive, efficace et fidèle : le rapport a noté que les employeurs qui soutiennent les programmes d’accréditation des employés constatent des améliorations significatives de leur main-d’œuvre, les employés étant plus productifs, plus efficaces, plus épanouis et plus loyaux. Lorsque les employeurs couvraient les coûts de la certification, les employés étaient moins susceptibles d’être intéressés par la recherche de nouvelles opportunités en dehors de l’entreprise (74 % contre 87 %), réduisant ainsi le roulement du personnel.

« L’année dernière a sans aucun doute été une année difficile, mais l’industrie informatique mondiale s’est avérée résiliente. Notre recherche montre que les organisations ont confiance dans la certification pour relever des défis commerciaux spécifiques, en plus d’offrir des opportunités de croissance personnelle », a expliqué Bob Whelan, président de Pearson Assessments. « Nous sommes très encouragés par ces informations provenant de professionnels mondiaux de l’informatique ; des personnes qui, malgré des circonstances difficiles, ont adopté de nouvelles certifications avec vigueur et sont prêtes à poursuivre le rythme rapide de la transformation numérique accéléré par la pandémie. »

