Rapport: PlayStation prévoit un concurrent Xbox Game Pass pour début 2022

Sony envisage de lancer un service pour rivaliser avec le Xbox Game Pass, selon un rapport de Bloomberg. Le service, nommé Spartacus, est destiné à combiner PlayStation Plus et PlayStation Now, et pourrait être lancé dès le printemps 2022.

Spartacus aurait trois niveaux, le premier étant essentiellement PlayStation Plus tel qu’il existe actuellement. Le second ajouterait une bibliothèque de jeux PS4 et PS5. Le troisième niveau regrouperait le streaming de jeux, y compris l’accès à d’anciens titres PlayStation sur PS1, PS2, PS3 et PSP, de la même manière que PlayStation Now permet actuellement aux abonnés de diffuser des jeux. Le rapport suggère également qu’avec l’introduction de Spartacus, Sony éliminerait progressivement la marque PlayStation Now.

Le Xbox Game Pass inclut l’accès aux titres Xbox propriétaires de Xbox Game Studios et de Bethesda Softworks. Le rapport de Bloomberg n’indique pas si les jeux de PlayStation Studios seraient disponibles le premier jour pour les abonnés.

Sony prévoit actuellement de lancer plusieurs jeux majeurs en 2022, dont Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West de Guerrilla Games et God of War Ragnarok de Sony Santa Monica.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

La vraie configuration commence

Voici les 9 premières choses à faire avec ce Pixel 6 que vous avez acheté Black Friday

Google a rendu la configuration initiale d’un Pixel relativement indolore de nos jours, mais ce didacticiel initial, puis l’installation de toutes vos anciennes applications, ne permettent pas de tout configurer parfaitement. Si vous avez acheté un Pixel 6 ou 6 Pro pendant les offres insensées de l’opérateur le Cyber ​​Monday ou le Black Friday, voici ce que vous devez en faire en premier.

Montez !

Voici quelques-uns des meilleurs supports de téléphone à ramasser pour la PS5

La PS5 est officiellement là, et comme son prédécesseur, les joueurs peuvent profiter de la connectivité de jeu à distance et jouer à distance à leur toute nouvelle console. Pour en tirer le meilleur parti, voici quelques-uns des meilleurs supports de téléphone disponibles pour la PS5.