Rapport : Près de la moitié de tous les portefeuilles cryptographiques sont connectés à des jeux

Naturellement, lorsque nos mondes se sont fermés à l’extérieur pendant la pandémie, de nombreuses personnes se sont tournées vers le monde du jeu et il y a eu une énorme augmentation de l’intérêt du public. Le BGA Blockchain Gaming Report note que près de la moitié de tous les portefeuilles cryptographiques sont connectés à des jeux.

Selon le rapport, l’industrie de la blockchain a enregistré 1,54 million d’UAW au cours du troisième trimestre, avec une croissance de 25% d’un trimestre à l’autre (QoQ) et de 509% d’une année à l’autre (YoY). Il semble que l’accumulation et l’échange d’actifs dans le jeu pouvant être échangés avec d’autres joueurs soient un facteur clé dans la poussée de la demande.

Cela a conduit à un intérêt accru pour les méthodologies de jeu blockchain et de jeu pour gagner. Selon un récent rapport de la Blockchain Game Alliance, il y avait plus de 804 000 joueurs uniques connectés à des jeux basés sur la blockchain en juillet.

Le rapport le plus récent publié par DappRadar a souligné que la croissance du marché NFT et le modèle de jeu pour gagner dans les jeux ont été deux des principaux contributeurs à l’augmentation de la demande.

Pourquoi Splinterlands a-t-il été couronné roi dans le dernier rapport ?

Le jeu Blockchain Splinterlands a attiré le plus d’utilisateurs au troisième trimestre avec 245 000 utilisateurs signalés en septembre.

En tant que jeu de cartes à collectionner basé sur la blockchain, Splinterlands permet aux utilisateurs d’acheter, de collectionner, de jouer et d’échanger avec différentes cartes NFT à travers le monde. La popularité du jeu pour gagner est facilement prévisible, car les cartes à collectionner sont une grande partie de la collecte traditionnelle hors ligne. Construit sur la blockchain Hive, le jeu a repris le modèle traditionnel d’échange de cartes et l’a rendu numérique. La valeur de la carte est verrouillée dans le NFT et le potentiel de collection en fonction des caractéristiques qu’elle apporte sur le marché.

Blockchain Gaming progresse dans le monde

De Splinterlands aux cartes à collectionner Dr. Who, le modèle de jeu pour gagner se répand rapidement. Pour les sociétés de jeux traditionnelles qui valorisent la rétention des joueurs, il semble que la technologie blockchain offre une voie claire pour offrir aux joueurs plus de raisons de rester dans le jeu.

La transition du jeu vers le GameFi semble désormais inévitable pour les jeux qui souhaitent capitaliser sur la rétention des joueurs et proposer l’économie du jeu comme nouveau modèle. Crypto Prophecies, Star Atlas et My Crypto Heroes ne sont que quelques-uns des jeux les plus récents sur le marché qui ont construit une base de joueurs fidèles et qui commencent maintenant à proposer des NFT en tant qu’actifs dans le jeu.

La faible barrière à l’entrée avec les jeux et le facteur de divertissement en font le terreau idéal pour le monde des NFT et l’avenir de GameFi. GameFi deviendra-t-il un élément clé de tous les futurs jeux ?

