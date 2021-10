Rapport : Près d’un tiers des petites entreprises aux États-Unis acceptent actuellement les paiements en crypto

Skynova fournit un logiciel de facturation pour les petites entreprises et afin d’évaluer le niveau d’adoption des paiements cryptographiques, la société a interrogé 584 propriétaires et gestionnaires de petites entreprises situés aux États-Unis.

L’enquête a révélé que près d’un tiers des petites entreprises américaines acceptent actuellement la crypto-monnaie comme forme de paiement acceptable.

Les villes les plus crypto-friendly

Tout en s’appuyant sur les données collectées par CoinMap, qui garde un œil sur les entreprises qui acceptent la crypto, le rapport a classé les principales villes américaines en fonction de leur convivialité crypto, en fonction du nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaie, de restaurants acceptant la crypto et de détaillants acceptant la crypto.

Alors que Los Angeles est apparue comme la première ville pour les trois catégories, Chicago a suivi comme la deuxième ville la plus amicale.

« L’Illinois a fait des efforts intenses pour devenir l’épicentre de la crypto-monnaie, tandis que l’État abrite l’une des plus grandes installations minières de Bitcoin (BTC) du Midwest », a noté le rapport, rappelant que l’Illinois travaille sur un projet de loi, qui serait en font le deuxième État du pays, après le Wyoming, à autoriser des fiducies spéciales, comme les banques, à détenir des crypto-monnaies.

« Les propriétaires d’entreprise à Chicago anticipent évidemment la longévité de la crypto dans leur ville », a conclu le rapport

Crypto comme option de paiement

Selon Skynova, 32% des propriétaires de petites entreprises et des cadres supérieurs ont déclaré que leur entreprise accepte actuellement la cryptographie.

« Une fois que PayPal a permis aux vendeurs en ligne d’accepter Bitcoin en 2014, la décision d’opter pour la crypto a été cimentée pour de nombreux propriétaires de petites entreprises », a expliqué le rapport, notant que 59% des personnes interrogées ont convenu que les grandes entreprises, comme PayPal, donner le feu vert était leur influence première.

La moitié des personnes interrogées (50%) ont déclaré qu’elles étaient également influencées par des entreprises innovantes telles que Tesla se lançant dans le jeu de la cryptographie.

Le plus souvent, les entreprises acceptaient Bitcoin (58%), Bitcoin Cash (36%) et Ethereum (35%), tandis que l’acceptation de Litecoin (28%) et de Binance Coin (24%) reste moins courante.

La volatilité du marché de la crypto (50%) et les risques élevés impliqués (45%) ont été cités comme les principales raisons de s’opposer à l’idée d’accepter la crypto

Sur la base des résultats de l’enquête, la plupart des propriétaires d’entreprise semblaient ouverts à l’introduction de la crypto comme option de paiement.

Un quart a déclaré qu’ils devraient commencer à accepter la crypto-monnaie mais ne savent pas comment. Vingt pour cent envisageaient déjà d’accepter la cryptographie, tandis que 7 % supplémentaires prévoyaient activement de faire le changement.

Publié dans : États-Unis, Adoption



