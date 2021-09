Rapport : Quantic Dream travaille sur le projet Star Wars

Le studio français Quantic Dream travaille apparemment sur un jeu basé sur l’IP de Star Wars.

Des rumeurs à cet effet ont commencé plus tôt dans le mois, avec YouTuber Gautoz – comme repéré par VGC – a rapporté que le développeur avait signé un accord avec Disney. C’était avant que DualShockers ne corrobore cette nouvelle, ajoutant que le projet était en préparation depuis environ un an et demi.

Kotaku a ajouté à ce rapport, affirmant que ce projet va être assez différent du gameplay axé sur les événements très rapides qui est devenu un incontournable de Quantic Dream. En revanche, ce jeu Star Wars devrait être plus centré sur l’action et pourrait même avoir des aspects de monde ouvert et multijoueur.

Entre 2013 et le début de cette année, tous les jeux PC et consoles Star Wars ont été exclusivement fabriqués par Electronic Arts. Pendant ce temps, le géant de l’édition a sorti deux jeux Star Wars Battlefront, ainsi que Jedi : Fallen Order et Squadrons. Il y a également eu un certain nombre de projets annulés dans une galaxie lointaine, très lointaine qui n’ont pas été retenus.

Puis, en janvier, Disney a relancé sa marque LucasFilm Games, révélant qu’Ubisoft travaillait sur un titre Star Wars.

Pendant ce temps, Aspyr développe un remake du classique Star Wars RPG Knights of the Old Republic, apparemment sans aucune implication de son éditeur d’origine, EA.

Bien qu’il n’ait plus les droits exclusifs de créer des titres pour consoles et PC basés sur l’IP, Electronic Arts affirme qu’il s’est engagé à créer davantage de titres Star Wars.

En plus de ce projet Star Wars, Quantic Dream a attiré des investissements du géant chinois des jeux NetEase.

