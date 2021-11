Rapport RBI : Prêter, c’est faire confiance. Le numérique, une couche

La confiance des consommateurs dans un système repose sur leur certitude que le régulateur dispose de mesures adéquates pour les protéger. Ici, RBI a fait preuve de bon courage

Par Srinath Sridharan

La quatrième révolution industrielle a apporté des changements dans notre façon de vivre, de travailler et de nous relier les uns aux autres ; plus important encore, la façon dont nous nous rapportons à la vie physique, au mode de vie, aux changements numériques et technologiques. Il redéfinit les attentes de conduite, les traits de comportement et les réglementations des marchés, de l’économie, du commerce et de la société (METS).

Le développement structurel clé de la trinité JAM (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile) a catalysé la croissance de l’adoption numérique et, par conséquent, la capacité d’augmenter la consommation financière dans les segments de consommation indiens. Parallèlement, la croissance rapide des sociétés de technologie financière a rendu le crédit accessible à une population plus large. Sur les 400 millions de personnes actives âgées de 18 à 33 ans, la pénétration du crédit est d’environ 8 %. En tirant parti du taux d’adoption des technologies financières indiennes de 87 % (par rapport à la moyenne mondiale d’environ 64 %), les prêts numériques réglementés peuvent être un moyen d’inclusion financière plus important et efficace.

Rythme dans cet espace

Le rythme réglementaire pour suivre les changements technologiques sera une question difficile ; pourtant, il est nécessaire pour combiner innovation, croissance de l’industrie, impulsion à la consommation responsable et protection des consommateurs. Dans le monde de la finance numérique, la vitesse d’adoption par les consommateurs permettrait aux entités financières de passer de « trop petites pour s’en soucier » à « trop lourdes pour influencer » en peu de temps. Il pourrait être nécessaire de mettre en place des ancrages réglementaires fréquents pour clôturer tous les arbitrages qui continuent de se dérouler ; cela mettrait à l’épreuve la vitesse de la prise de décision réglementaire et ne permettrait pas le luxe de temps pour l’élaboration de politiques ou de règles.

Au fur et à mesure que l’interdépendance est observée sur nos marchés, nous devrons utiliser la technologie même pour une surveillance réglementaire en temps réel. Avec la prolifération des entités de prêt (banques et non bancaires) en général, et en particulier les entités de prêt numériques pures, un cadre technologique est nécessaire pour maintenir la responsabilité de la conformité et pour traquer les prédateurs réglementaires de manière proactive à titre préventif plutôt que de surveiller les efforts ultérieurs.

Projet de règles de prêt numérique

Alors que l’industrie prévoyait beaucoup moins de temps pour ce rapport, le « Rapport du groupe de travail sur les prêts numériques, y compris les prêts via des plateformes en ligne et des applications mobiles » arrive à un moment où l’industrie est à un point d’inflexion. Les recommandations veulent à juste titre garantir que les clients n’empruntent qu’à partir de supports vérifiés, et les sociétés de technologie financière qui relèvent de ces normes incluent les acteurs du crédit et de l’achat maintenant-payer plus tard (BNPL). Les suggestions incluent que les prêts de bilan via ces applications devraient être limités aux entités réglementées par la RBI et que tous les services de prêt devraient être exécutés directement sur un compte bancaire du prêteur de bilan et que les décaissements devraient toujours être effectués sur le compte bancaire du emprunteur.

La mise en place d’agences nodales pour exécuter des applications de prêt numérique via des processus de vérification stricts et le maintien d’un registre d’applications vérifiées, tout en limitant simultanément les prêts au bilan d’un prêteur numérique par le biais d’entités réglementées et autorisées, aiderait à éliminer les prêteurs prédateurs du terrain.

La tenue d’un registre public des applications vérifiées nécessitera une approche différente lorsque le nombre d’applications augmente considérablement et que s’attendre à ce que les consommateurs effectuent une vérification croisée n’aidera pas la cause. Au lieu de cela, le régulateur peut-il avoir un moyen d’amener les différents magasins d’applications à autoriser uniquement les applications/entités numériques approuvées à être « sur le magasin » ? À un moment donné, l’influence de la réglementation des géants de la technologie financière serait testée avec cette logique, car elle nécessiterait une collaboration entre les différents régulateurs financiers et les ministères concernés.

Penser à la technologie-fin

La RBI supervise les banques et les non-banques avec régularité et une bonne dose de facilité de supervision pratique. En regardant l’expérience récente des défis de consommation rencontrés en raison des applications de prêt illégales, presque toutes les entités de prêt liées à ces applications étaient des non-banques de sous-échelle, qui ont probablement échappé au scanner réglementaire en raison de leurs bilans minuscules. Cela plaide en faveur d’une supervision numérique en temps réel de toutes les entités de prêt, indépendamment de la taille, de l’échelle et de la classification des licences.

Prochainement, nous devrions mettre un terme au concept d’accaparement des licences dans les services financiers. Cela peut être obtenu en demandant à toutes les entités prêteuses d’apporter un capital seuil à immobiliser et de commencer à utiliser leurs bilans pour les opérations commerciales. Les licences non utilisées pour les activités de prêt et tout comme les véhicules de stationnement peuvent être supprimées dans un délai.

Mais en ce qui concerne les tech-fins, le défi réside dans le fait qu’elles sont très grandes, opèrent sans frontières et à une vitesse effrénée, encore exacerbée par leur capacité à injecter d’énormes capitaux propres. Les géants mondiaux de la technologie sont déjà présents dans le secteur des services financiers, influençant le discours politique par le biais de leurs produits et/ou plateformes de communication.

Nous devons également penser à une cybersécurité renforcée ainsi qu’à des normes de protection des données. Dans un pays où l’alphabétisation au clavier est plus que l’alphabétisation, nous devons veiller à avoir ces garanties de manière proactive. Ces objectifs peuvent être atteints grâce aux compétences institutionnelles d’organisations d’autoréglementation (OAR) fortes, conformément aux directives de la RBI.

Façonner les SRO

Les OAR, de par leur conception même, doivent être des organismes agiles et centrés sur le consommateur. Les dirigeants des OAR doivent apporter une compréhension des secteurs de la finance, du numérique et de la technologie, du règlement des griefs des consommateurs, de la gestion des risques et de la capacité d’agir sévèrement envers les entités membres en cas d’abandon. Le marché, même s’il souhaiterait attirer un ensemble différent d’individus talentueux, pourrait craindre d’être poussé à l’approche de la coche consistant à puiser dans le réseau des anciens et/ou des banquiers à la retraite. Espérons qu’à cette époque, nous verrons des leaders expérimentés de l’industrie qui ont la capacité, l’énergie et l’expérience pour rejoindre les rôles d’OAR, pour jouer un rôle de collaboration dans cet important voyage sectoriel.

En tant qu’oreilles sur le terrain pour le régulateur, les OAR devraient rassembler les tendances du secteur, avoir un indicateur de l’humeur des consommateurs et agir en tant que gardien conscient du secteur. En tant qu’OAR pour les entités de prêt principalement numériques, il devrait être en mesure d’offrir un cadre stable et évolutif pour des prêts responsables, et de guider le secteur pour assurer l’inclusion financière.

Le marché des prêts numériques en Inde évolue rapidement et, avec la quatrième révolution industrielle, il est plus que temps de passer du numérique aussi au numérique d’abord au numérique uniquement. Cela pourrait prendre quelques années ou plusieurs. Plus tôt les réglementations mises à jour sont mises en place, plus le marché peut devenir meilleur et efficace, en facilitant une croissance plus élevée du crédit. Le rapport du groupe de travail RBI est un premier pas positif dans cette direction.

La confiance des consommateurs dans un système repose sur leur certitude que le régulateur dispose de mesures adéquates pour les protéger. Dans cette entreprise, RBI a fait preuve d’un grand courage. À l’ère de la finance numérique, cela sera encore plus aiguisé, l’interconnexion mondiale poussant les références plus haut. C’est la force institutionnelle de RBI.

L’auteur est conseiller d’entreprise et commentateur indépendant des marchés

@ssmumbai

