Rapport – RedState ⋆ .

Demandez à n’importe quel parent responsable de partager ses deux principales préoccupations concernant ses jeunes enfants et l’accès aux médias sociaux.La réponse sera généralement les enfants prédateurs et leurs jeunes enfants qui voient, entendent ou lisent des choses qu’ils ne veulent pas qu’ils voient, entendent, ou lire.

Je l’ai vu se produire, d’innombrables fois – ce dernier pas le premier. Peut-être que vous aussi.

Avec cette pensée à l’esprit, parlons d’Instagram.

Depuis son lancement en 2010, comme le rapporte le New York Post, Instagram interdit à tout enfant de moins de 13 ans d’utiliser l’application. Mais maintenant, Facebook de Mark Zuckerberg, qui a acheté la plate-forme de médias sociaux en 2012, développerait une application Instagram 2.0 qui cible spécifiquement les enfants en dessous de ce seuil d’âge.

Un groupe de défense exhorte Zuckerberg à annuler son projet de lancement d’Instagram pour les enfants https://t.co/ZAxYrWh0Vo pic.twitter.com/zcsDju3Nr4 – . (@.) 15 avril 2021

Business Insider a rapporté la semaine dernière que le nouveau programme Instagram de Facebook est dirigé par l’ancien directeur de YouTube Kids. «Nous avons identifié le travail de jeunesse comme une priorité pour Instagram et l’avons ajouté à notre liste de priorités H1», a déclaré le vice-président du produit Instagram Vishal Shah dans un mémo interne, selon BuzzFeed.

Le projet sera supervisé par Adam Mosseri, directeur d’Instagram, et dirigé par Pavni Diwanji, un vice-président de Facebook qui dirigeait non seulement YouTube Kids, mais également d’autres produits destinés aux enfants dans la filiale de Google.

Un porte-parole de Facebook a déclaré à Insider dans un communiqué:

«De plus en plus d’enfants demandent à leurs parents s’ils peuvent rejoindre des applications qui les aident à suivre leurs amis. «À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup d’options pour les parents, nous travaillons donc à la création de produits supplémentaires – comme nous l’avons fait avec Messenger Kids – qui conviennent aux enfants, gérés par les parents. «Nous envisageons d’apporter une expérience contrôlée par les parents sur Instagram pour aider les enfants à suivre leurs amis, à découvrir de nouveaux passe-temps et centres d’intérêt, et plus encore.»

Qu’est ce qui pourrait aller mal?

ou: Facebook construit un Instagram pour les prédateurs d’enfants https://t.co/pqT0e3hXE8 – Potus de poney à tête de chien lvl 46 (@thetomzone) 19 mars 2021

Le chercheur en crypto-monnaie et commentateur culturel John Mac Ghlionn a partagé ses réflexions sur les réponses à cette question dans un éditorial du New York Post intitulé, New Instagram pour les enfants de moins de 13 ans créerait un paradis pour les enfants prédateurs.

D’abord et avant tout, Ghlionn a déclaré que l’idée que «Instagram pour les enfants» sera «contrôlée par les parents», 24 × 7 – même par des parents responsables – est «risible».

«Mais ne vous inquiétez pas, les amis, la nouvelle Insta sera dirigée par les parents. Considérant que le parent moyen est épuisé et surchargé de travail, affirmant qu’il ne dispose que de 32 minutes pour lui-même chaque jour, l’idée que cette nouvelle application sera surveillée en permanence par les mamans et les papas est risible. «De plus, les enfants mineurs accèdent déjà aux réseaux sociaux sans le consentement de leurs parents. Aujourd’hui, la majorité des jeunes enfants possèdent un téléphone portable à l’âge de 7 ans, et la plupart des enfants développent des habitudes à l’âge de 9 ans – et les résultats sont parfois désastreux. «Plus tôt ce mois-ci, un garçon de 12 ans est décédé après avoir participé à un ‘blackout challenge’ vu sur TikTok.»

TikTok mis à part, Instagram s’est avéré être encore pire en ce qui concerne les jeunes enfants, a déclaré Ghlionn, notant que «Insta» – comme les groupies d’Instagram aiment l’appeler – est le site le plus populaire pour les prédateurs d’enfants. Ce qui suit est dégoûtant, gang. (c’est moi qui souligne)

«Les projets d’Instagram visant à recruter un public plus jeune sont particulièrement préoccupants, étant donné qu’il s’agit de l’un des sites les plus populaires pour les prédateurs d’enfants. En 2019, un groupe international d’ONG de défense des droits de l’homme a appelé Instagram un «paradis des prédateurs». «Selon un rapport, les membres du groupe «ont compilé un dossier alarmant de comportements de style toilettage sur la populaire plateforme de médias sociaux». “Les chercheurs “découvert des centaines de commentaires prédateurs d’hommes décrivant des actes sexuels qu’ils voulaient commettre sur des filles mineures, certaines dès l’âge de 7 ans. »

Il se passe des trucs, non, Zuck? Vous savez, comme le dit (presque) l’autocollant de pare-chocs. Mais, hé – vous n’avez aucun problème à traquer tout ce contenu conservateur dangereux sur Facebook, hein?

En parlant de Zuck, selon Breitbart, le PDG de Facebook serait sous la pression d’une coalition internationale de 35 groupes d’enfants et de consommateurs pour abandonner les projets d’une version d’Instagram destinée spécifiquement aux jeunes enfants.

La pire idée d’application de tous les temps? https://t.co/oUlZQPbgN2 – Breitbart News (@BreitbartNews) 16 avril 2021

Et ça.

Près de 100 groupes et individus d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Afrique et d’Australie ont plaidé dans une lettre adressée au chef de Facebook, Mark Zuckerberg. #FMTNews #Instagram https://t.co/4ad7IRrNT4 – Malaisie libre aujourd’hui (@fmtoday) 16 avril 2021

Zuckerberg écoutera-t-il?

Dans votre réponse à cette question, n’hésitez pas à insérer autant d’émojis ROTFL que vous le souhaitez. Comme Ghlionn l’a observé:

«Compte tenu des péchés passés de Facebook, tels que la collecte des données privées des utilisateurs et sa réticence à maintenir le site exempt de discours de haine et de désinformation, c’est douteux. «Ce qui anime l’entreprise, c’est un appétit sans faille pour la croissance et le profit, et comme l’audience de TikTok dépasse rapidement Instagram, il est avide de recruter de nouveaux membres – le plus tôt le mieux.”

Les pensées de Ghlionn à la fin de son éditorial étaient des plus intéressantes.

«Quand nous pensons au mal, nous avons tendance à penser aux hommes en cagoule, armés d’armes, se déplaçant tranquillement au cœur de la nuit. «Cependant, certaines des pires idées sont bien visibles, et certaines des pires personnes occupent des positions de pouvoir. Ils font pression sur les politiciens et jouent un rôle majeur dans la rédaction des lois. “C’est le la banalité du mal dans sa forme la plus pure, et Mark Zuckerberg en est l’affiche. »

“En 2019, lorsque Facebook a tenté de lancer Libra, sa propre monnaie numérique”, a déclaré Ghlionn, “le Congrès est intervenu. Maintenant, deux ans plus tard, il doit refaire la même chose.”

Et les chances que cela se produise? Quelque part entre zéro et zéro.

Compte tenu de ce que nous avons vu de Zuckerberg, Jack Dorsey de Twitter, Sundar Pichai de Google et les autocrates moins connus des médias sociaux de gauche ne retiennent pas votre souffle.

Voici quelques autres histoires récentes sur le train fou pour votre «plaisir» de lecture.

Un ancien joueur de la NFL et un flic font exploser le “ High Horse ” LeBron James: entouré de “ Blancs ”

Biden Homeland Security s’engage à lutter contre le “ changement climatique ” en tant que “ menace pour la sécurité nationale ”

Alerte de wokification: les étudiants de l’UCLA affirment que les distributeurs automatiques de savon sont racistes