Rapport RITES 2009 sur Metro mis au rebut ! Un nouveau plan de mobilité sera élaboré pour Chandigarh ; des détails

Lundi, l’administration de Chandigarh a demandé à RITES de proposer un nouveau plan de mobilité pour Chandigarh après avoir déclaré que le rapport 2009 de l’agence, qui recommandait un métro, était obsolète pour la ville. Une réunion a eu lieu lundi avec des responsables de RITES et le conseiller territorial de l’Union. Le rapport de 2009 réalisé par RITES comprenait un plan de mobilité complet (CMP) pour le système de métro proposé par l’administration de l’UT, le système de transport en commun rapide par bus ainsi que le service ferroviaire de banlieue. Un nouveau plan de mobilité sera créé, a déclaré le conseiller de Chandigarh, Dharam Pal. Il a été cité dans un rapport d’IE disant que le RITES a été demandé pour la préparation d’un nouveau plan car il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui doivent être ajoutées. Le rapport de 2009 est désormais obsolète. En outre, plusieurs éléments doivent être inclus dans le nouveau plan, tels que les données de trafic mises à jour ainsi que d’autres données réelles sur le terrain, a déclaré Pal.

Le nouveau rapport qui doit encore être créé examinera les nouveaux critères pour les différents modes de transport après la prise en compte des données sur le trafic. Dans le nouveau plan de mobilité, de nouveaux modes de transport seront préconisés.

Qu’est-ce qui a été recommandé dans le rapport RITES 2009 ?

En 2009, RITES a proposé que le réseau de métro couvre une distance de 52,4 km, dont 40,4 km tomberont à Chandigarh, tandis que le reste à Mohali. Le système de métro souterrain a été estimé à Rs 320 crore par km tandis que l’alignement de surface du système devait coûter Rs 140 crore par km. Le projet proposé de MRTS a suggéré un métro, un système de transport en commun rapide par bus ainsi qu’un service ferroviaire pour les navetteurs, ce qui était susceptible de coûter environ 15 000 crore de Rs. Le projet devait durer environ quatre ans, mais il n’a jamais décollé.

Pour le projet de trafic, RITES (Rail India Technical and Economic Services) a été sélectionné comme consultant. Le projet de CMP pour Chandigarh, qui a été présenté, couvrait les aspects liés aux itinéraires du système de métro, aux couloirs BRT, aux voies NMT, aux séparateurs de niveau, aux RUB/ROB, aux parkings, au complexe de fret intégré ainsi qu’aux modes de coûts et de revenus qui étaient requis dans l’ensemble projet. Selon le projet de CMP, RITES avait proposé jusqu’à 18 corridors dans le cadre du projet MRTS, dont cinq corridors devaient être pour le réseau Metro, trois corridors pour les services ferroviaires de banlieue et les autres pour le BRTS.

Pourquoi le métro n’a-t-il jamais décollé ?

Selon le rapport, lorsque le BJP est arrivé au pouvoir et que le député Kirron Kher a été élu, elle s’est opposée au projet de métro de Chandigarh. Elle ne voudrait jamais qu’une petite ville comme Chandigarh soit déracinée pour le métro, avait déclaré Kher plus tôt. Le député avait également mentionné que la viabilité financière n’est pas assurée par le métro. En 2017, la proposition d’avoir un système de métro à Chandigarh a également été rejetée par le Centre, déclarant que ce n’était pas faisable. Un monorail a été suggéré par Kher pour la ville. Mais après cela, aucune mesure n’a été prise à cet égard. Une entreprise française a également été chargée de préparer un rapport sur les problèmes de circulation à Chandigarh. Mais sa proposition a été abandonnée en invoquant une mauvaise méthodologie, a ajouté le rapport.

