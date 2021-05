Rapport: Robert Lewandowski du Bayern Munich n’est pas intéressé par un déménagement au PSG

Dans le Daily Schmankerl d’aujourd’hui, nous avons couvert l’histoire de L’Equipe qui disait que la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, cherchait un nouveau défi – en particulier un qui comprenait un déménagement au Paris Saint-Germain.

Pour ceux d’entre nous qui ont vécu le «Grand Lewy Rumorfest de 2018», nous pourrions flairer une histoire plantée par Pini Zahavi à six miles de distance. Zahavi utilise les médias et les clubs puissants en collaboration pour essayer de créer un effet de levier lors de la négociation pour ses clients.

Zahavi veut obtenir une prolongation de contrat pour Lewandowski et plantera sans aucun doute plus de ces histoires jusqu’à ce que cela se produise.

Christian Falk de Sport Bild est une personne qui a également vécu la débâcle de 2018 et les dizaines de rumeurs de transfert qui ont émergé. Comme nous l’avons théorisé dans le Schmankerl plus tôt dans la journée, Falk a reniflé un spécial Zahavi:

De son côté, le Bayern Munich semble vouloir prolonger le contrat de Lewandowski, malgré son âge avancé. Une merveille physique, Lewandowski pourrait «prendre un dessert avant le dîner» pour encore trois ou quatre années de haut calibre au rythme où il va.

Les Bavarois, cependant, ont des discussions contractuelles plus pressantes en ce moment avec Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Niklas Süle et Kingsley Coman parmi les jeunes joueurs qui sont à des moments plus critiques de leurs contrats existants que Lewandowski.