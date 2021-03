Rapport: Robert Lewandowski du Bayern Munich pourrait manquer 5 à 10 jours en raison d’une blessure aux ligaments

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, s’est blessée au genou dimanche lors de la victoire 3-0 de la Pologne contre Andorre et il semble que ce coup pourrait le retenir 5 à 10 jours selon le journaliste de Bild Tobi Altschäffl.

Altschäffl a publié un tweet indiquant que Lewandowski pourrait rater le match du RB Leipzig en raison d’une blessure aux ligaments. Die Roten Bullen, bien sûr, sont les plus grands prétendants du Bayern Munich au titre de Bundesliga. Ce match aura lieu le samedi 3 avril.

Le Bayern Munich affrontera également le Paris Saint-Germain le mercredi 7 avril, ce qui serait apparemment juste autour de la fenêtre où Lewandowski pourrait revenir si les choses se passent bien avec sa récupération:

Robert Lewandowski quitte prématurément l’équipe nationale en raison d’une blessure ligamentaire au genou droit, aucun risque ne doit être pris. Le traitement de la blessure prend 5 à 10 jours. Mauvaise nouvelle pour le jeu RB, mais dans l’ensemble, le tout est clair.

Pour le Bayern Munich, c’est une pilule difficile à avaler. Lewandowski fait partie intégrante de l’équipe et les médecins et les entraîneurs de l’équipe travailleront sûrement pour ramener Lewandowski à 100% dès que possible, tout en le gardant en bonne santé à long terme.