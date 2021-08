Rapport: Robert Lewandowski du Bayern Munich pourrait perdre un prétendant alors que Manchester City se concentre sur Harry Kane de Tottenham Hotspur

Pini Zahavi a travaillé sur ses canaux arrière tout l’été pour susciter l’intérêt pour Robert Lewandowski du Bayern Munich.

Parmi les équipes qui se seraient engagées à ouvrir leurs coffres respectifs pour le hitman polonais figurent le Chelsea FC, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Liverpool, Manchester United et … Manchester City.

Cependant, nous pourrions bientôt être en mesure de croiser le club de Pep Guardiola de cette liste. Selon plusieurs rapports en provenance d’Angleterre, Harry Kane de Tottenham Hotspur est absent parce qu’il pense avoir un “gentleman’s agreement” pour quitter le club cet été :

Confirmé. Harry Kane ne s’est PAS présenté à l’entraînement de Tottenham, comme l’a révélé @skysportspaulg. On m’a dit que c’était le choix de Harry Kane et non lié au test Covid. ⚪️ #THFC

Kane suppose qu’il a un “gentlemen agreement” avec le club depuis un an pour quitter les Spurs cet été.

– Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 août 2021