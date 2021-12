Rapport: Robert Lewandowski du Bayern Munich veut que le Real Madrid bouge… à nouveau

Selon un rapport d’AS, la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, envisage à nouveau d’apporter ses talents au Real Madrid :

AS a déjà publié en exclusivité il y a quelques jours que Lewandowski demandera à quitter le Bayern l’été prochain, alors qu’il ne lui restera plus qu’un an au Bayern. Comme ce journal l’a appris, il a même donné l’ordre à son agent, Pini Zahavi, de donner la priorité absolue à une éventuelle offre du Real Madrid qui pourrait intervenir l’été prochain. Ensuite, non seulement il sera sur le marché. Il y aura également une bataille acharnée pour signer Haaland. Et ces deux grands noms ont beaucoup à voir l’un avec l’autre.

Le rapport AS explique ensuite comment le Real Madrid a également été attaché à Erling Haaland du Borussia Dortmund et à Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid, cependant, semble avoir un faible pour toutes ces photos de l’entraînement de Lewandowski :

Le Real Madrid a également d’excellents rapports sur ses méthodes d’entraînement et sur la façon dont il prend soin de son physique. C’est un joueur qui assure encore quelques saisons au meilleur niveau. Sa femme, Anna Lewandowska, est l’une des nutritionnistes les plus talentueuses de Pologne. «C’est un gars qui a faim de s’améliorer en tant que joueur, et à cause de cela, il a un régime spécial que sa femme lui impose. Robert m’a même dit que le grand changement dans sa carrière, lorsqu’il est devenu l’élite au niveau des clubs et au niveau international, c’est lorsqu’il a radicalement changé ce qu’il mangeait. C’est une autre façon de préparer et de manger, ce qui était fondamental pour lui », racontait récemment son ami et coéquipier national Thiago Cionek.