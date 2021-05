Rapport: Roblox comptait 202 millions d’utilisateurs actifs en avril

La plate-forme de création de jeux Roblox aurait attiré environ 202 millions de personnes en avril 2021.

C’est selon le site de métriques RTrack, qui affirme que Roblox a atteint ce chiffre record au cours du mois. C’est une augmentation de 5,2% par rapport aux 192 millions d’utilisateurs actifs dont le RTrack a prétendu que Roblox se vantait en mars, ainsi qu’une augmentation de 38% d’une année sur l’autre.

Pour mettre ce chiffre de 202 millions en contexte, Valve a révélé en janvier 2021 que Steam comptait plus de 120 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Depuis le début de 2020, Roblox a connu une augmentation massive des utilisateurs et des revenus. En février 2020, la société était évaluée à 4 milliards de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série G. Avant d’entrer en bourse en mars 2021, Roblox était évalué à 29,5 milliards de dollars. À la fin de son premier jour de négociation, la société a atteint une valorisation de 38 milliards de dollars. Au moment de la rédaction de cet article, la capitalisation boursière de Roblox est de 38,3 milliards de dollars après une baisse de 9% du cours des actions au cours des cinq derniers jours.

Pendant ce temps, en juillet de l’année dernière, Roblox a déclaré que le montant total payé aux développeurs pour 2020 ferait plus que doubler.

