Rapport S1FY22 : Faible croissance des prêts aux entreprises, les faibles marges affectent les NII des grandes banques

Alors que la croissance des prêts dans le segment des entreprises ralentissait et que les faibles taux d’intérêt limitaient les marges, la plupart des grandes banques ont vu leurs revenus nets d’intérêt (NII) croître plus lentement au cours de la première moitié de l’EX22. Certaines banques du secteur public (PSB) ont même vu leur NII baisser en glissement annuel au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22.

Les baisses des taux de dépôt ont été moins fréquentes jusqu’à présent cette année et les taux débiteurs continuant de baisser, les NII sont sous pression, ont déclaré les banquiers.

La Punjab National Bank (PNB), Yes Bank, Indian Bank et Canara Bank font partie des prêteurs qui ont vu leur NII chuter au cours du trimestre de septembre. Le NII de PNB a baissé de 25 % en glissement annuel, la marge nette d’intérêt (NIM) diminuant de 30 points de base (pb) séquentiellement et de 80 pb en glissement annuel.

La direction de la PNB a attribué la baisse du NII à l’impact ponctuel d’un embargo judiciaire sur la reconnaissance des créances irrécouvrables au cours du trimestre de septembre de l’exercice 21.

En outre, la banque basée à Delhi a déclaré qu’elle devait évaluer à la baisse les prêts dans les segments des entreprises et des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

SS Mallikarjuna Rao, directeur général et PDG de PNB, a déclaré aux investisseurs que le prêteur avait considérablement réduit les prix dans le segment des MPME à partir d’août. «Donc, deux mois d’impact étaient d’environ Rs 150 crore en action. Ensuite, il y a eu une revalorisation agressive du portefeuille d’entreprise à court terme où les gens prennent des WCDL (prêts à la demande de fonds de roulement). Ce livre représente donc plus de 50 000 crores, où une revalorisation agressive a eu lieu », a déclaré Rao.

Les banques privées ont fait relativement mieux sur le front des revenus de base sans inverser la tendance globale à la baisse. Le NII d’Axis Bank a progressé de 7,8% en glissement annuel au T2FY22, contre 20% au T2FY21 et 11% au T1FY22.

HDFC Bank, qui a vu sa croissance de NII s’améliorer à 12% en glissement annuel au T2FY22 contre 9% au trimestre précédent, a encore dépassé son taux de croissance de près de 17% il y a un an. La direction du plus grand prêteur privé a déclaré que le changement de sa composition de prêts en faveur d’un portefeuille de gros plus important était responsable de la croissance modérée du NII.

Srinivasan Vaidyanathan, directeur financier et chef de groupe – finances, HDFC Bank, a déclaré que certains segments où la banque s’est développée au cours des 18 derniers mois étaient des segments à faible risque. « Cela signifie avec un prix plus bas qui va avec », a-t-il déclaré, ajoutant que la contribution des prêts aux particuliers est désormais à la hausse. « … même au cours de ce trimestre alors que nous avons eu la croissance du commerce de détail à venir, …[it] Il faudra quelques trimestres pour que la moyenne rattrape la base globale », a-t-il déclaré.

Kotak Mahindra Bank a enregistré une croissance du NII de 3,2%, inférieure à 5,8% il y a un trimestre et à 16,8% il y a un an, le prêteur n’ayant vu la croissance des prêts reprendre que vers la fin du trimestre juillet-septembre. «Alors qu’à la fin de la période, vous voyez la croissance des prêts se produire, une grande partie est observée vers la fin du trimestre. Cela ne m’apporte donc pas vraiment de NII pour cette période », a déclaré Jaimin Bhatt, président et directeur financier du groupe, Kotak Mahindra Bank.

De plus, une grande partie de la croissance progressive du crédit au cours de l’année dernière s’est produite dans les prêts immobiliers et autres segments de prêts garantis, où les rendements sont plus faibles. « Si vous regardez les prêts à rendement plus élevé, comme les prêts personnels ou les cartes de crédit non garantis ou certains des prêts agricoles, ils ont en fait diminué. Ainsi, une partie du changement de mix a également eu un impact sur le NII », a déclaré Bhatt.

Alors que la saison chargée progresse dans la seconde moitié de l’EX22, les banques s’attendent à une amélioration de leurs bénéfices de base. La PNB et la Kotak Mahindra Bank ont ​​toutes deux déclaré que leurs performances NII seraient meilleures au cours du prochain trimestre alors que les bénéfices des activités de la saison des fêtes commenceraient à affluer. L’exercice de retrait de liquidités de la banque centrale pourrait également aider les banques à mieux évaluer le crédit.

« Je m’attends à une amélioration au cours du prochain trimestre parce que … comme la liquidité est lentement supprimée par la RBI et je m’attends à ce qu’elle la fasse passer de Rs neuf lakh crore à Rs 2,5 lakh crore d’ici la deuxième semaine de décembre », Rao de PNB mentionné. « Notre tarification évoluera donc mieux au troisième et au quatrième trimestre », a-t-il ajouté.

