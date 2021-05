Rapport : Samsung commence la production d’écrans LTPO 120 Hz pour iPhone 13 Pro

Un nouveau rapport du point de vente de la chaîne d’approvisionnement The Elec indique aujourd’hui que Samsung Display et LG Display ont commencé la production des écrans qui seront utilisés dans l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro. L’iPhone 13 Pro utiliserait une nouvelle technologie d’affichage LTPO avec prise en charge de ProMotion 120Hz.

Le rapport explique que LG Display fabriquera les écrans OLED utilisés dans l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, tandis que Samsung produira les panneaux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max :

Samsung est le seul fournisseur de panneaux OLED à transistors à couche mince (TFT) en oxyde polycristallin à basse température (LTPO), qui prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Apple prévoit d’utiliser LTOP TFT OLED pour les deux modèles de premier plan. LG Display fournira un panneau TFT OLED en silicium polycristallin à basse température (LTPS) pour les deux modèles de niveau inférieur. Y compris la série iPhone 12 et d’autres modèles hérités, Samsung prévoit de fournir jusqu’à 120 à 130 millions d’unités de panneaux OLED à Apple cette année. LG espère jusqu’à 50 millions d’unités.

Le rapport note également que c’est environ un mois plus tôt que le début de la production des écrans de la série iPhone 12 l’année dernière. Pour rappel, la série iPhone 12 a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19, et Apple a lutté pendant des mois contre des problèmes d’offre et de demande. Apple cherche à éviter des problèmes similaires cette année, bien qu’il continue de lutter contre une pénurie mondiale de puces.

Comme nous l’avons expliqué dans le passé, le passage d’Apple aux écrans LTPO, ou oxyde polycristallin à basse température, permettra à l’iPhone 13 d’offrir des taux de rafraîchissement de 120 Hz sans impact aussi important sur la durée de vie de la batterie. ProMotion fait partie de la gamme iPad Pro depuis 2017, mais pas de l’iPhone en raison de sa technologie OLED.

Que signifie un affichage à taux de rafraîchissement élevé dans le monde réel ? Comme nous l’avons vu sur l’iPad, il aura de gros avantages pour la fluidité des animations dans iOS. Cela contribuera également à améliorer l’expérience de jeu, car un écran à 120 Hz se met à jour deux fois plus souvent qu’un écran à 60 Hz, soit environ toutes les 8 millisecondes.

