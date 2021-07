Rapport semestriel de Coinbase : la croissance du trading d’Ethereum a surperformé le Bitcoin

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Bien que Bitcoin ait déplacé plus de capitaux, l’augmentation en pourcentage capitalisée par Ethereum a mis en évidence l’intérêt commercial croissant pour la monnaie numérique parmi les investisseurs opérant sur Coinbase.

Un nouveau rapport publié par l’équipe Coinbase a révélé que l’intérêt commercial pour Ethereum (ETH) a considérablement augmenté au cours du premier semestre de cette année, dépassant largement celui observé avec Bitcoin (BTC) au cours de la même période.

Cela a été révélé par Coinbase dans son nouveau rapport semestriel, dans lequel il indique que le volume des opérations avec Ethereum a augmenté de plus de 1 400 % au cours des six derniers mois, totalisant environ 1 400 000 millions de dollars US négociés via sa plateforme de trading. Pendant ce temps, dans le cas de Bitcoin, il a augmenté de 489%, capitalisant un total de 2 100 000 millions de dollars US.

L’intérêt pour Ethereum grandit parmi les commerçants Coinbase

Bien que Bitcoin continue de déplacer les plus grandes quantités de capitaux au sein de l’échange, pour l’équipe Coinbase, ce fut une agréable surprise de voir l’augmentation enregistrée par le trading ETH via sa plate-forme, car pour le premier semestre, ils ont capitalisé environ 92 000 millions de dollars.

À cet égard, le rapport se lit comme suit :

« Beaucoup de nos plus grands clients institutionnels, y compris les fonds spéculatifs… ont augmenté ou ajouté une plus grande exposition pour la première fois à l’ETH au cours de ce premier semestre, affirmant que l’actif a une endurance à long terme équivalente à celle du Bitcoin, tout en jouant un rôle en tant que diversificateur au sein de leurs portefeuilles d’investissement ».

Un autre aspect notable est que la capitalisation la plus élevée de l’ETH a eu lieu au cours du mois de mai de cette année, date à laquelle la monnaie numérique a enregistré les valeurs les plus élevées de toute sa journée après avoir dépassé les 4 000 USD par unité. Cela contraste avec ce qui a été observé avec Bitcoin, puisque le volume d’échanges le plus élevé a eu lieu au cours des premiers mois de 2021.

Attentes concernant Ethereum

Ce nouveau rapport publié par Coinbase renforce encore la thèse portée par divers analystes et passionnés, qui assurent qu’Ethereum fait son chemin commercialement comme un bon actif d’investissement.

Dans le cadre de ces hypothèses, les prochaines améliorations qui arriveront au réseau dès le 4 août prochain prennent beaucoup de valeur pour les investisseurs et les passionnés. Parmi eux, se distingue l’arrivée d’EIP-1559, qui entraîne une réduction des marges de commissions pour les opérations ainsi que la combustion d’une partie des récompenses pour les mineurs, impliquant des propriétés déflationnistes pour la monnaie numérique.

En plus de ce qui précède, nous avons également des attentes croissantes concernant Ethereum 2.0, la prochaine version du réseau, où la prochaine phase arrivera dans le courant de 2022. Des enquêtes récentes ont révélé que le montant des fonds hébergés dans le contrat intelligent a déjà dépassé la barre des 6 000 000 ETH, ce qui équivaut à plus de 5% du total des jetons actuellement en circulation.

