Rapport: Serge Gnabry et le Bayern Munich s’apprêtent à conclure un contrat à long terme

Plus tôt la semaine dernière, nous avons appris que le Bayern Munich et Serge Gnabry se rapprochaient d’un accord sur une prolongation de contrat.

Maintenant, cependant, les choses pourraient vraiment se rapprocher, car l’expert en transfert Fabrizio Romano a vérifié avec une mise à jour qui devrait rendre le Bayern Munich extrêmement heureux dans les prochains jours. Romano a tweeté que Gnabry est “prêt à accepter et signer bientôt avec une augmentation de salaire”. Romano dit également que les négociations sont dans les “étapes finales”.

Ci-dessous, le tweet de Romano :

Le FC Bayern devrait conclure un accord avec Serge Gnabry pour prolonger son contrat. Nouvel accord à long terme proposé il y a des semaines, l’ailier est prêt à accepter et signer bientôt avec une augmentation de salaire. #Bayern Le contrat actuel expirait en juin 2023. Les négociations sont maintenant en phase finale. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 octobre 2021

En règle générale, lorsque Romano tweete quelque chose, c’est essentiellement une affaire conclue. Il est devenu « M. Here We Go » à cause de son penchant à ne rapporter que les choses qui sont sur le point de se produire.

Il est probablement prudent de supposer que cette nouvelle particulière est très proche d’être “finale” et que nous devrions voir une annonce officielle du club dans quelques jours ou semaines – selon le moment où le Bayern Munich veut passer par le hoopla formel “jour de signature” .