Rapport: Sergino Dest du FC Barcelone veut le transfert du Bayern Munich

Selon un rapport d’El Nacional, l’arrière droit du FC Barcelone et joueur de l’USMNT Sergino Dest s’inquiète pour son avenir en Catalogne et aimerait être transféré au Bayern Munich.

Les Bavarois, bien sûr, ont eu un long flirt avec Dest avant son transfert au FC Barcelone :

Sergiño Dest a été l’un des grands perdants du Barça après le départ de Ronald Koeman. Avec le Néerlandais sur le banc, il était un titulaire incontesté et il a absolument tout joué, que ce soit en tant qu’ailier ou même en tant que compétence extrême. L’ex-entraîneur de Benfica, Valence, Everton ou Southampton avait pleinement confiance en le joueur de 21 ans, et il l’a montré à chaque match.

Dest n’a pas la confiance de Xavi Hernandez. Dest pense partir, et tout indique qu’il sera remplaçant lors des prochains matchs, à commencer par le Bayern. Sergiño a contacté les Allemands ces dernières semaines, pour leur faire part de son intention de quitter le Barça, et de commencer une nouvelle aventure ailleurs. Et il espère que Julian Nagelsmann est intéressé à lui ouvrir la porte.