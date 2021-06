Rapport: Sergio Ramos acceptera l’offre finale du Real Madrid

L’une des sagas de l’été – le divorce potentiel de Sergio Ramos avec le Real Madrid – pourrait enfin se terminer, car le défenseur espagnol, selon AS, acceptera l’offre finale du club et restera avec le club.

Le contrat de Ramos se termine à la fin du mois, et le joueur et le club n’ont pas encore trouvé d’accord sur une prolongation de contrat. Le Real Madrid accorde rarement de gros contrats à des stars vieillissantes, même légendaires. Ils ont également, dans ce cas, accumulé une tonne d’influence dans les négociations avec la signature de David Alaba et les solides performances de Nacho Fernandez et Eder Militao cette saison en l’absence de Ramos. Ramos a également beaucoup de kilométrage sur lui ainsi que des problèmes de blessures.

Mais selon un rapport d’ABC, cette affaire est encore plus compliquée dans la mesure où le Real Madrid a divulgué le fait qu’il prévoyait de vivre sans Ramos, organisant même un adieu car ils s’attendaient à ce que les deux parties passent cet été.

Pourtant, si Ramos accepte un salaire réduit, il est difficile de voir une séparation du club et du joueur cet été.