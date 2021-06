Rapport: Sergio Ramos envisage les offres du Bayern Munich, de Manchester City et du PSG

La légende du Real Madrid a récemment quitté le club après que son contrat n’a pas été renouvelé. Bien qu’âgé de 35 ans, le demi-centre est toujours considéré comme l’un des meilleurs du métier et a donc beaucoup de prétendants au niveau de sa future équipe. Parmi eux, selon ESPN, se trouvent le Bayern Munich, Manchester City et le Paris Saint-Germain.

Ce n’est pas une liste terrible étant donné que les trois clubs font sans doute tous partie des cinq meilleures tenues du monde. On pourrait même dire que les trois sont une mise à niveau du Real Madrid à l’heure actuelle.

Ramos veut décider rapidement de son avenir, il devrait donc être clair dans les prochaines semaines dans quel club l’Espagnol se retrouvera. L’une des principales préoccupations de Ramos pour son transfert est son intégration dans le nouveau pays où il se trouve et les considérations familiales. Pour cette raison, un déménagement en Allemagne est considéré comme difficile en raison de la langue difficile et du changement culturel.

Analyse BFW

En oubliant le fait que Ramos pourrait même ne pas vouloir jouer pour le Bayern de toute façon, je ne pense personnellement pas que le Bayern devrait offrir un contrat à Ramos. Premièrement, le Bayern compte déjà quelques défenseurs centraux solides dans ses rangs. De plus, l’argent semble assez limité en Bavière et le salaire probable de Ramos serait parmi les plus élevés de l’équipe. Cela semble être un gaspillage de fonds précieux. Sans parler d’un joueur qui manque de la classe et du décorum qu’on attend d’un joueur du Bayern.

Enfin, Ramos a 35 ans et va donc à l’encontre de toute la philosophie de transfert du Bayern. Le club serait mieux servi pour acheter une option plus jeune et à plus long terme au lieu du vieux Ramos.

Cependant, il semble que tout le monde ne soit pas d’accord avec moi pour dire que Ramos serait une option terrible pour le club :