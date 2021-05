Rapport: Sharon Osbourne pourrait faire revivre “ The Osbournes ” après sa sortie de “ The Talk ”

Selon The Sun, Sharon Osbourne a été inondé d’offres d’une éventuelle reprise de la “Les Osbournes”.

Plusieurs sociétés de production ont présenté des traitements et des propositions pour un retour de l’émission de téléréalité après Sharonla sortie soudaine de “Le discours” au milieu d’un «scandale de racisme».

Des initiés de l’industrie cités par Le soleil Réclamer Sharon est “ouvert aux discussions” sur un «Osbournes» redémarrer, certains prédisant que la famille pourrait générer jusqu’à 20 millions de dollars dans un accord de droits et de paiement.

La série télévisée «fly-on-the-wall», devenue l’émission originale la mieux notée en MTVson histoire, a commencé en 2002 et s’est terminée en 2005. Le spectacle a suivi la vie de Ozzy Osbourne et sa famille, y compris Sharonla bataille contre le cancer, ainsi que les jeunes enfants Kelly et Jack Osbourneles séjours de réadaptation pour toxicomanie et alcoolisme.

“Les Osbournes” a été crédité d’être le premier spectacle où les caméras ont suivi des célébrités et ont conduit à un certain nombre de copieurs comme A&Ede “Bijoux de la famille Gene Simmons”, qui a suivi la vie de EMBRASSER bassiste Gene Simmons et sa famille, et A&Ede “Grandir tordu”, à propos de la famille de SŒUR TWISTED chanteur Dee Snider.

En novembre 2019, Kelly Osbourne révélée lors d’un entretien avec PeopleTVde “Vérification de la réalité” qu’elle et sa famille reçoivent constamment des offres de redémarrage. «Je ne plaisante pas, chaque année environ tous les trois mois environ, quelqu’un d’autre nous fait une autre offre et nous continuons de dire non», a-t-elle déclaré. “Cela n’arrête pas de tourner. En ce moment, il y a une autre offre sur la table et je pense que c’est la plus proche que nous ayons jamais acceptée. Mais si cela se produira ou non, je ne sais pas.”

Interrogé sur la raison pour laquelle la famille n’a pas encore dit oui à un retour, Kelly dit: “Nous devons penser à d’autres personnes. Mon frère a trois enfants. Voulons-nous cette vie pour eux sans qu’ils soient assez vieux pour choisir s’ils veulent le faire ou pas comme mon frère et moi.”

Il y a deux ans, Ozzy a dit qu’il «s’effondrait émotionnellement» pendant la réalisation de “Les Osbournes”.

“Tout ce que je peux vous dire, c’est ceci: numéro un, si quelqu’un vous propose une merde de pâte pour être à la télévision, vous devrez être une tasse pour l’éteindre”, a-t-il dit. Marteau en métal. «Je pensais que ça allait être un morceau de gâteau, mais vous avez une équipe de tournage qui vit dans votre maison pendant trois ans et voyez ce que vous ressentez à la fin. Vous vous sentez comme un putain de rat de laboratoire.

“Il est arrivé au point où je me suis effondré émotionnellement”, a-t-il poursuivi, “parce que vous ne pouvez pas vous détendre. Peu importe où vous allez pisser, vous êtes paranoïaque, il y a une caméra là-dedans. Mais je Je n’en ai pas honte et c’est un grand succès. Est-ce que je le referais? C’est maintenant Kardashianville. Le monde a changé, mec. “

Dans une interview en 2012, Sharon a déclaré que «la vie de sa famille n’était plus jamais la même» après “Les Osbournes”. “Tout le monde a grandi avec Ozzy, tout le monde aime Ozzy, mais pour nous, nous étions une famille “, a-t-elle dit.” Vous savez, nous n’étions pas du tout aux yeux du public, et cela a tellement changé nos vies. “

Dans “Les Osbournes”, on voyait souvent le chanteur légendaire courir sur un tapis roulant et se mettre en forme. Mais il a dit Le record quotidien en 2009, tout cela était une mascarade. Une fois que les caméras ont cessé de rouler, Ozzy, soi-disant alcoolique en convalescence, irait dans une pièce et se faisait lapider.

Sharon a dit: “Comme Ozzy vous dira, les trois ans que nous tournions, Ozzy a été lapidé tout le temps. Il n’a pas été sobre pendant un jour. “

Ozzy a révélé: «À la fin du tournage, j’allais dans mon petit bunker et je fumais une pipe et je buvais environ une caisse de bière chaque jour.

“Je me donnerais un peu de bonté et me lever tôt le matin et faire du jogging pendant six miles.”

Ozzy a admis qu’il ne pouvait pas regarder l’émission – car il est évident par son langage corporel devant la caméra qu’il ne savait pas à quelle heure il était.

Il a dit: “Je prenais aussi beaucoup de médicaments sur ordonnance.”

Il y a deux mois, Sharon a été forcé de quitter “Le discours” suite à sa défense émotionnelle de copain Piers Morganla critique de Meghan Markle.