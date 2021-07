Rapport Shiksha : Penser au-delà des IIT ; en dehors de JEE Main, préférence pour MET, KIITEE

Pour les étudiants du nord de l’Inde, Delhi NCR continue d’être le premier choix pour poursuivre des études d’ingénierie

L’ingénierie est l’une des filières d’enseignement supérieur les plus convoitées que les étudiants indiens souhaitent intégrer. Le rapport sur les perspectives d’admission en ingénierie de Shiksha.com 2021 a révélé que plus de 50% des candidats se présentent à plus de deux examens d’entrée. « Le nombre moyen d’examens d’entrée en ingénierie a chuté de 10 % en 2020 dans le nord et le centre de l’Inde, mais il est resté inchangé dans l’est et l’ouest de l’Inde. Contrairement aux années précédentes, il y a eu une augmentation de la préférence pour les examens d’entrée en ingénierie, comme KIITEE et MET, parmi les candidats. La préférence pour MET par l’Université de Manipal et KIITEE par l’Université de Kalinga a augmenté jusqu’à 20 % en 2020 par rapport à 2019 », note le rapport.

En ce qui concerne le choix de l’emplacement de l’université, 42% des aspirants préfèrent les villes métropolitaines comme Delhi, Bengaluru et Mumbai, et les grandes villes de leur pays d’origine. Cependant, une masse considérable d’étudiants de l’est (32%) et du centre de l’Inde (31%) sont heureux de rejoindre un collège n’importe où dans le pays, à condition que leurs exigences soient remplies. Dans le même temps, les villes métropolitaines telles que Delhi, Bengaluru, Chennai et Hyderabad sont en train de perdre face à des villes plus petites telles que Pune, Nagpur, Surat et Ahmedabad parmi les aspirants de l’ouest de l’Inde.

Vivek Jain, directeur commercial de Shiksha.com, a déclaré que les étudiants sont prêts à se déplacer à travers les villes pour obtenir le meilleur de l’éducation. « C’est un signe que l’Inde avance sur la bonne voie en matière d’enseignement supérieur », a-t-il déclaré.

Filières d’ingénierie

Semblable à la tendance de 2019, l’informatique, l’électronique et les communications, et les technologies de l’information étaient en tête de liste des spécialisations préférées parmi les aspirants à l’ingénierie en 2020. “Le génie mécanique et civil est perdant face à l’électricité et à l’informatique”, note le rapport.

Recherche en ligne

Le rapport ajoute que plus de 80 % des étudiants ont effectué des recherches sur les collèges sur les moteurs de recherche et les sites Web des collèges, tandis que plus de 64 % ont préféré les sites de liste/classement des collèges. En outre, les valeurs ajoutées, telles que l’infrastructure de développement des compétences, les professeurs expérimentés, l’emplacement, l’expérience de travail pendant les études, les cours pratiques, les étudiants de qualité et les infrastructures avancées, sont devenues populaires parmi les aspirants à l’ingénierie.

