Rapport : Snap et Facebook utilisent la faille de transparence du suivi des applications pour continuer à partager des données utilisateur « agrégées »

Avec le lancement d’iOS 14.5 plus tôt cette année, Apple a déployé sa nouvelle capacité de transparence de suivi des applications. Cette fonctionnalité de confidentialité est conçue pour donner aux utilisateurs la possibilité de refuser d’être suivis par d’autres applications et services, mais un nouveau rapport du Financial Times détaille aujourd’hui comment certaines entreprises partagent toujours des « signaux au niveau de l’utilisateur » des utilisateurs d’iPhone.

En apparence, la transparence du suivi des applications est présentée comme une exigence pour les développeurs de demander l’autorisation des utilisateurs avant de les suivre sur d’autres applications et sites Web. Lorsqu’un utilisateur ouvre une application pour la première fois, il voit une invite lui demandant s’il souhaite donner à cette application et à son développeur la possibilité de « suivre votre activité sur les applications et les sites Web d’autres entreprises ».

Bien que cette invite puisse facilement être interrompue car cela signifie que les applications ne collectent aucune donnée sur l’utilisateur, ce n’est pas réellement le cas. Au lieu de cela, cela signifie que le développeur ne partagera pas les données collectées avec d’autres sociétés.

Le rapport d’aujourd’hui du Financial Times va un peu plus loin, soulignant que des entreprises telles que Snap et Facebook « ont été autorisées à continuer à partager des signaux au niveau des utilisateurs des iPhones, tant que ces données sont anonymisées et agrégées plutôt que liées à des profils d’utilisateurs spécifiques ».

Snap et Facebook soulignent tous deux que les directives d’Apple indiquent que les entreprises ne peuvent pas collecter de données dans le but de « les identifier de manière unique ».

Ces sociétés soulignent qu’Apple a déclaré aux développeurs qu’ils « ne peuvent pas dériver de données d’un appareil dans le but de l’identifier de manière unique ». Cela signifie qu’ils peuvent observer les « signaux » d’un iPhone au niveau du groupe, ce qui permet de diffuser des publicités qui peuvent toujours être adaptées aux « cohortes » en s’alignant sur certains comportements mais non associées à des identifiants uniques.

Le rapport poursuit en disant que ce type de suivi est « en train de devenir la norme » dans l’industrie. Quoi qu’il en soit, malgré cette nouvelle collecte de données « agrégées et anonymisées », Facebook et Snap ont tous deux déclaré avoir été financièrement impactés par les restrictions de transparence du suivi des applications d’Apple.

